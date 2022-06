Clamorosa novità per Giulia Stabile: è la prima volta per lei, incredibile avventura per la vincitrice della ventesima edizione di Amici.

È una delle vincitrici di Amici più amate di sempre: l’unica ballerina donna a salire sul gradino più alto del podio nel talent show di Maria De Filippi. Giulia Stabile è una vera e propria esplosione di energia e positività e ha conquistato tutti con la sua spontaneità, oltre che con l’incredibile talento. Ebbene, per i suoi numerosissimi fan è in arrivo un’ottima notizia!

Dopo il trionfo, abbiamo ritrovato Giulia a Tu si que vales e nelle vesti di ballerina professionista ad Amici, ma per lei è arrivata un‘avventura del tutto inedita. Curiosi di scoprire tutto?

Giulia Stabile, incredibile novità dopo Amici: per lei è un debutto

Giulia Stabile debutta come doppiatrice in un cartone animato! Ad annunciarlo nelle scorse ore è stata la piattaforma Netflix, che ha reso noti i nomi di tutti i doppiatori dei personaggi de Il mostro dei Mari, il nuovo film di animazione dei regista di Oceania e Big Hero 6, Chris Williams. È la storia di una ragazzina che si imbarcherà di nascosto su una nave di un cacciatore di mostri marini, dando vita ad un’avventura emozionante insieme, tra mari e luoghi inesplorati. Quale sarà il ruolo di Giulia?

Come abbiamo detto, la ballerina si è cimentata per la prima volta nell’arte del doppiaggio: sarà sua la voce della giovane Vedetta dell’Inevitabile, famosa nave da caccia. Nella versione italiana del film ci saranno doppiatori di eccezione: Diego Abatantuono è la voce del Capitano Crow, mentre Claudio Santamaria doppierà il cacciatore di mostri Jacob Holland. Anche le musiche originali sono una garanzia: ascolteremo musiche del compositore Mark Mancina, che ha già lavorato per Oceania, Tarzan, Koda Fratello Orso e molti altri film di animazione di gran successo.

Noi non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova, avvincente, avventura ai confini del mondo! Il film sarà disponibile su Netflix a partire dall’8 luglio: save the date!