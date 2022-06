Colpo di scena per Gemma Galgani: immagini inedite, che sorpresa!

Colpo di scena per Gemma Galgani: immagini inedite che riguardano la protagonista di Uomini e Donne, che sorpresa!

Tra le protagoniste assolute di Uomini e Donne c’è senza dubbio lei, Gemma Galgani. La dama è ormai da anni la regina del Trono Over e le sue avventure amorose, spesso sfortunate, tengono incollati alla tv milioni di telespettatori. E, proprio nelle ultime ore, è arrivata una clamorosa novità che riguarda proprio la protagonista del programma di Maria De Filippi.

Immagini inedite, mai trasmesse in tv, che riguardano proprio la dama torinese, alle prese con una nuovo conoscenza. Curiosi di scoprire cosa è successo e come è andata? Vi raccontiamo tutto nei dettagli.

Gemma Galgani, colpo di scena per la star del Trono Over: immagini inedite

“La prima impressione che ho avuto è che mi trasmetti molta spensieratezza, perché hai questo sorriso, questi occhietti che sorridono”. Inizia così l’esterna di Gemma Galgani e Giovanni, il nuovo cavaliere originario di Caserta, arrivato in studio proprio per conoscere lei. Witty Tv ha pubblicato le immagini inedite della prima esterna tra i due, che si è tenuta fuori dagli studi, al tramonto. “Trovo che il tramonto sia uno dei momenti più belli e romantici per un incontro e mi emoziona e mi commuove sempre tanto”, dichiara Gemma, “Tu quando parli io mi innamoro, mi incanto”, è la replica di Giovanni.

Una chiacchierata piacevole, quella tra i due protagonisti del trono Over: il cavaliere non risparmia complimenti per la dama, alla quale ripete “sei bellissima”. I due si salutano tra i sorrisi, con un piccola gaffe di Gemma, che chiama Giovanni ‘Domenico’. Infine, la coppia si dà appuntamento per un aperitivo nel pomeriggio. Come proseguirà la loro conoscenza? Gemma avrà trovato finalmente la persona giusta dopo ben 12 anni di permanenza nel programma?

Non ci resta che attendere eventuali news da Witty Tv e, ovviamente, la nuova edizione di Uomini e Donne, che tornerà a settembre dopo lo stop estivo. Noi non vediamo l’ora, e voi?