Cristina D’Avena e il retroscena sull’università: non dimenticherà mai l’accaduto

Cristina D’Avena racconta un retroscena sull’università: non potrà mai dimenticare quell’episodio.

Cristina D’Avena, parlare della sua carriera ci porta a rispolverare un mondo vasto che tutti conosciamo bene ma parlarne vorrebbe dire stare qui da oggi fino a domani. Ne ha fatta di strada e l’ha fatta in molti ambiti, diventando una cantante ascoltatissima, un’attrice e persino un’ottima conduttrice.

E’ nota in particolar modo per essere l’interprete di famosissime sigle di cartoni animati. In una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair si è raccontata. Ha rivelato che suo padre sognava per lei la carriera di medico e che fino all’università, il canto, per tutta la famiglia era solo un Hobby: “Che anni quelli del Coro dell’Antoniano! Ho un ricordo vago di quando cantai il Valzer del moscerino a tre anni. Fu un successo ma per noi bambini era normalità”.

Cristina racconta di aver passato tutta l’infanzia nel coro, tra concerti, viaggi in pullman e la tournée in Israele. Ha inciso la sua prima sigla per un cartone animato nel 1981, Bambino Pinocchio e poi è arrivata la sigla I Puffi. Nel corso della chiacchierata ha anche svelato un retroscena inedito che riguarda l’università.

Cristina D’Avena e il retroscena sull’università: non dimenticherà mai quell’episodio

Spiega che nell’ambiente universitario ci fu il punto di svolta: “Il punto di svolta avvenne all’università, quando per la terza volta stavo tentando l’esame di Chimica. Lo scritto andò così e così e all’orale il professore mi fece capire che non l’avrei passato di nuovo. Io lo guardai e lui sorridendo mi disse: “Me la canti la canzone dei Puffi?” svela Cristina, concludendo: “Finì che mi beccai un 19, grazie ai Puffi, ovviamente”.

Un episodio che non dimenticherà mai e che fu un punto di svolta, tant’è vero che in seguito lasciò l’università.