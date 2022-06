Ecco com’è oggi l’attore che ha interpretato Engin in Bitter Sweet: notate qualche cambiamento?

Ha interpretato Engin in Bitter Sweet- Ingredienti d’amore, ecco com’è oggi l’attore: l’avreste riconosciuto?

Sono passati circa tre anni dall’ultima volta che abbiamo seguito le vicende della soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Al centro della nostra attenzione la storia d’amore tra Nazli e Ferit Aslan. La protagonista è una giovane cuoca e studia all’Università; per poter mantenersi e mantenere la casa dove vive insieme a sua sorella Asuman e la sua amica Fatos, cerca lavoro.

Lo trova nella casa del signor Ferit, un ricco uomo d’affari che la assume come chef personale. I due ad un certo punto si innamorano. Purtroppo è un amore ostacolato fin dall’inizio da una bugia. Sua sorella infatti si è fatta incastrare da Hakan e Demet, i due coniugi che dopo aver provocato l’incidente stradale in cui sono morti i genitori di Bulut, nipote di Ferit, utilizzano tutti i mezzi possibili per cercare di prenderlo in affidamento, questo solo per ottenere una percentuale dell’azienda Pusula Holding, di cui Ferit è socio.

Nazli a causa di sua sorella si allontana dall’uomo. In questa storia d’amore si intrecciano le vicende di altri personaggi. Engin è l’amico di Aslan e lavora con lui in azienda. E’ sempre al suo fianco e ad un certo punto si innamora di Fatos.

Bitter Sweet è andata in onda in Italia dal giugno al settembre del 2019. Ci chiediamo, a distanza di circa due anni, com’è l’attore che ha interpretato l’amico del protagonista?

Ha interpretato Engin in Bitter Sweet: ecco l’attore oggi, lontano dal suo personaggio

Engin è l’amico di Ferit Aslan e lavora nella azienda Pusula Holding. E’ sempre al suo fianco e cerca di sostenerlo e appoggiarlo. Lui capisce subito dell’interesse l’Aslan ha per Nazli.

L’amico del protagonista è stato interpretato da Balamir Emren, un attore turco famosissimo. Sono passati circa 3 anni, com’è oggi?

Eccolo in uno scatto social reso noto sul suo seguitissimo canale instagram: l’avreste riconosciuto? Crediamo proprio di sì perchè l’attore non è poi così diverso dal suo personaggio in Bitter Sweet. Grazie alla serie televisiva è diventato noto maggiormente non solo in Turchia e in Italia ma anche nei paesi in cui la serie è stata trasmessa.