Elettra Lamborghini, come ha reagito la famiglia alla sua scelta di diventare famosa: il retroscena

Il padre di Elettra Lamborghini racconta la reazione della famiglia alla scelta della figlia di far parte del mondo dello spettacolo.

Erede del celebre marchio automobilistico italiano, Elettra Lamborghini non è mai stata interessata all’attività di famiglia. Le sue ambizioni sono sempre state indirizzate verso tutt’altra direzione: il suo obiettivo era sfondare nel mondo dello spettacolo e, a giudicare dal successo raggiunto, non si può dire che si sia sbagliata.

Ne è consapevole anche suo padre Antonio “Tonino” Lamborghini: Elettra si è dimostrata davvero un vulcano, con la grinta necessaria per diventare il personaggio che è diventata. Le sue canzoni sono spesso diventate dei veri tormentoni e anche in tv è richiestissima. Proprio in questo periodo la vediamo al timone del programma comico Only Fun sul Nove al fianco del duo di cabarettisti PanPers.

Eppure, all’inizio, la sua scalata non è stata priva di ostacoli. Proprio il suo papà ha raccontato al settimanale F che, in primo momento, la decisione della figlia destò non pochi malumori in famiglia.

Elettra Lamborghini, “In famiglia eravamo tutti contrariati”: parla il papà

Il signor Antonio ha raccontato ad F che né lui né il resto della famiglia aveva accettato di buon grado la propensione artistica della cantante fin da piccola. “In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni”, dice. Ammette però che sua figlia è sempre stata sicura di ciò che voleva e cioè intraprendere una carriera tutta sua, che si distaccasse dalla strada tracciata dal suo cognome.

Già da bambina Elettra amava organizzare spettacoli insieme alle sorelle, ma quello che sembrava ben più di un semplice divertimento, bensì un vero e proprio obiettivo per lei, non era visto benissimo dai suoi cari: “Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare: Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager”.

Antonio Lamborghini riconosce anche che tutta la famiglia provò ad ostacolarla ma che nessuno di loro è riuscito a farla desistere dal suo intento. Sebbene avrebbe preferito un altro tipo di avvenire per lei, l’imprenditore ammette: “La serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me”. “È stata brava, ha avuto ragione lei”, conclude infine.

Effettivamente, ci si può solo complimentare con Elettra per la sua determinazione e per i risultati ottenuti.