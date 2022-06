Enrico Papi può festeggiare: arriva la notizia che tutti attendevano; bellissima novità per il conduttore.

Tra le repliche proposte dalla Mediaset per la consueta pausa estiva dei principali programma tv c’è anche quella di Scherzi a Parte. L’ultima edizione della trasmissione, condotta da Enrico Papi, sarà riproposta a partire da questa sera, giovedì 9 giugno e terrà compagnia al pubblico per un bel po’ di settimane estive. E, a proposito di Enrico Papi, c’è una bellissima notizia che lo riguarda.

ll conduttore romano può essere felice, e anche tutti i suoi fan, che lo seguono e supportano dai tempi dell’indimenticabile programma musicale Sarabanda. Curiosi di scoprire cosa bolle in pentola? Vi raccontiamo tutto.

Splendida notizia per Enrico Papi: cosa accadrà nei prossimi mesi

Una bellissima novità per Enrico Papi… o quasi! Il conduttore, infatti, tornerà al timone di Scherzi a parte anche per il prossimo autunno. Come riporta Tv Blog, dopo il successo della scorsa edizione, il programma dedicato agli scherzi ai danni dei vip torna anche nel 2022. E proprio Tv Blog è in grado di fornire già la data di inizio.

Scherzi a parte tornerà a far divertire il pubblico di Canale 5 a partire da domenica 18 settembre 2022, come sempre in prima serata. L’edizione sarà composta da ben sei puntate, ognuna contenente sei scherzi. Le riprese degli scherzi sono già iniziate, mentre per quanto riguarda le puntate in studio si registrerà nei mesi precedenti alla messa in onda.

Dopo l’avventura di Big Show, quindi, Papi tornerà al timone di Scherzi a Parte, per quella che sarà la sedicesima edizione di una della trasmissioni più amate nella storia di Mediaset. Cosa sappiamo di eventuali co conduttrici e vallette? Al momento nulla, ma non vediamo l’ora di farvi sapere di più su questa nuova avventura televisiva.

E la partenza di Scherzi a parte sarà seguita subito da quella del GF Vip, che partirà il giorno successivo, lunedì 19 settembre. Insomma, dopo la pausa estiva ci aspetta una stagione televisiva ricca di emozioni. Noi non vediamo già l’ora!