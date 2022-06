Enrico Papi, qual è il suo titolo di studio? Non lo immaginereste mai

Enrico Papi è uno degli amatissimi conduttori del piccolo schermo, ma conoscete il suo titolo di studio? Non lo immaginereste mai!

Uno dei volti più seguiti alla conduzione dei diversi programmi televisivi ai quali ha preso parte in questi anni. Con la sua simpatia ha conquistato il pubblico. Enrico Papi è un conduttore amatissimo!

Il conduttore romano ha esordito davanti le telecamere in vesti diverse da quelle di conduttore. Ricordate come ha iniziato? Dapprima si è presentato come cabarettista per poi diventare negli anni uno dei conduttori più seguiti sulla scena televisiva. Il suo percorso artistico è stato un crescendo, ma sapete invece quali studi ha condotto il conduttore prima dell’approdo televisivo? Non riuscireste mai ad indovinare il titolo di studio di Enrico Papi!

Il titolo di studio di Enrico Papi: lo avreste mai immaginato?

Abbiamo provato a conoscere l’amatissimo conduttore a ‘tutto tondo’, conoscendo anche lati del suo privato che ci hanno lasciato a bocca aperta e con le lacrime agli occhi. Il doloroso retroscena ricordato dal conduttore negli studi televisivi di Verissimo ne è infatti la prova. Enrico Papi ha collezionato però successi non solo sul piccolo schermo.

Prima di diventare un personaggio televisivo noto ai nostri occhi, Enrico Papi era un giovanissimo studente universitario. Non immaginereste mai il suo titolo di studio perché differisce, e non di poco, da quello che oggi è il suo mondo. Dopo aver infatti conseguito il diploma presso il Liceo Classico presso L’Istituto Sant’Apollinare a Roma, il conduttore ha poi scelto di iscriversi all’Università, precisamente alla Facoltà di Giurisprudenza.

Un percorso di studi che per qualche aspetto si è dimostrato un po’ impervio e che ha portato il conduttore a prendersi una pausa dagli studi. Una pausa attenzione, non abbandono perché poi Enrico Papi ha conseguito il titolo finale divenendo Dottore in Legge completando gli studi universitari con Cepu di cui è diventato testimonial pubblicitario.

Lo avreste mai immaginato?