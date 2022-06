GF Vip, “Non sarà tra le opinioniste: Alfonso Signorini non lascia spazio a dubbi e rivela chi non ci sarà nella prossima edizione del reality show.

Quanto vi manca il GF Vip? La scorsa edizione del reality show di Canale 5 è stata la più lunga di sempre: è durata ben sei mesi, con la finalissima in diretta il 14 marzo 2022. A trionfare è stata la maggiore delle sorelle Selassié, Jessica, che ha conquistato tutti con la sua semplicità. Ma cosa sappiamo della nuova edizione del reality?

Come abbiamo detto, il GF Vip 6 è terminato da pochi mesi, ma i fan sono già impazienti di scoprire chi sono i nuovi ‘vipponi’ che popoleranno la casa più famosa della tv. E non solo: c’è grande curiosità anche intorno ai nomi delle due nuove opinioniste, che prenderanno il posto di Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. Ebbene, non sappiamo chi ci sarà ma sappiamo per certo chi non ci sarà: a fare chiarezza è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini, che sarà al timone anche della prossima avventura del reality. Ecco le sue parole.

“Non sarà tra le opinioniste del GF Vip”: le parole di Alfonso Signorini sono chiare

Alfonso Signorini condurrà per la terza volta consecutiva il GF Vip. La settima edizione del reality di Canale 5 partirà a settembre, con ogni probabilità lunedì 19. E, come sempre, nei mesi precedenti alla partenza le indiscrezioni sul cast sono davvero tantissime. Sono già numerosi i nomi di presunti ‘vipponi’ trapelati sul web e non mancano ipotesi anche in merito alla prossima coppia di opinioniste. A questo proposito, Alfonso Signorini ha fatto un’importante precisazione.

Nei giorni scorsi, infatti, si è diffusa l’indiscrezione che vedeva Katia Ricciarelli come prossima opinionista al reality. La soprano è stata una delle concorrenti più in vista della passata edizione del programma, ma non diventerà opinionista. A chiarirlo è stato Alfonso, rispondendo alla domanda di una lettrice sull’ultimo numero di Chi: “Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate e ci vediamo a settembre!”

Insomma, che la Ricciarelli non ci sarà è cosa certa, ma per avere maggiori informazioni sul prossimo casti bisognerà attendere ancora un po’! Chi vi piacerebbe vedere nella casa a settembre?