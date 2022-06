Indimenticabile ballerina di Amici 3: la sua foto dopo 18 anni vi lascerà sbalorditi

Sono passati tanti anni da Amici 3, ma siamo certi che non avete dimenticato questa bravissima ballerina: avete visto com’è ora?

Come per le altre prime edizioni di Amici, anche la numero 3 fu tra le più amate della storia del talent concotto da Maria De Filippi. Era la stagione 2003/2004 e a portare a casa il titolo di vincitore fu il ballerino albanese Leon Cino. Per la prima volta quindi ad affermarsi fu un rappresentante della danza, a differenza delle prime due edizioni vinte da due cantanti, Dennis Fantina e Giulia Ottonello.

Quella terza stagione è ricordata anche per altri allievi che, grazie al loro talento e al loro carisma, hanno lasciato un ricordo indelebile del cuore dei telespettatori. Un esempio su tutti, Sabrina Ghio, all’epoca aspirante ballerina ed oggi amatissima influencer che proprio pochi giorni fa ha dato alla luce la sua seconda bambina.

C’è un altro volto che sicuramente vi risulterà familiare ed è quello di Francesca Dario, classificatasi nona al serale. La talentuosa ragazza aveva un aspetto inconfondibile: una cascata di ricci neri ed un piercing tra il labbro inferiore e il mento che la rendevano estremamente affascinante.

Francesca entrò nella scuola più famosa d’Italia avendo già conquistato la stima professionale di Steve La Chance, a quei tempi membro del corpo docenti. Non tutti lo ricorderanno, ma quell’anno andava in onda la quarta edizione del Grande Fratello e durante la finale, l’allieva di Amici augurò la vittoria all’amica Serena Garitta tramite un video messaggio. Ma cosa fa Francesca Dario oggi e com’è diventata?

Amatissima ballerina di Amici 3: ecco Francesca Dario oggi

Di anni ne sono passati quasi venti e tante cose sono successe anche per la bella Francesca. Oggi, ad esempio, è diventata mamma di un bambino. Continua però ad occuparsi di danza, la sua grande passione.

Lavora infatti come coreografa e maestra di ballo dell’Oliva Contemporary Dance Project. La sua avvenenza è rimasta praticamente uguale a quando era seduta tra i banchi di Amici. Questa foto tratta dal suo profilo Instagram lo dimostra appieno:

Incredibile, è ancora più bella di allora!