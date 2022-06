Interpreta Salvo Licata nella fiction “L’Ora”: ricordate dove abbiamo già visto l’attore?

In “L’Ora – inchiostro contro piombo”, nuova fiction di Canale 5, veste i panni di Salvo Licata: avete riconosciuto l’attore?

Ieri sera, 8 giugno 2022, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova fiction L’Ora – inchiostro contro piombo. Coprodotta da RTI – Indiana Production e diretta da Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, è ispirata al libro di Giuseppe Sottile Nostra Signora della Necessità e narra la storia del quotidiano palermitano L’Ora e della sua battaglia alla mafia.

Con Claudio Santamaria nel ruolo del protagonista Antonio Nicastro, la serie presenta un elenco di attori molto interessante, tra cui Maurizio Lombardi, Daniela Marra, Francesco Colella, Giovanni Alfieri e Bruno Di Chiara.

Quest’ultimo interpreta il personaggio del giornalista Salvo Licata, appassionato di musicista, con un certo ascendente sulle donne. Nonostante la liaison con la cubana Nerina, una prostituta cubana, in fondo resta innamorato della collega Enza, già sposata con Marco Maravigna. Molti avranno riconosciuto Di Chiara per la sua partecipazione in altre famosissime fiction, le ricordate?

Sul set della fiction “L’Ora” è Salvo Licata: ecco dove lo abbiamo già visto

Nato nel 1988, Bruno ha origini siciliane. Prima di traferirsi a Roma, infatti, ha vissuto a Castellana Sicula. La sua passione per la recitazione lo spinge ad iscriversi all’Accademia teatrale e il grande talento gli permette di esibirsi in tanti spettacoli impegnativi.

Per lui arriva poi nel 2016 anche il cinema, col film La mafia uccide solo d’estate e nel 2018 è la volta della tv. Bruno Di Chiara ha infatti preso parte ad una fiction seguitissima e cioè il Commissario Montalbano!

Non tutti immaginano che il suo talento artistico non comprende solo la carriera di attore, ma anche la musica: oltre a recitare, canta e suona vari strumenti tra cui la chitarra e il pianoforte.

Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata dal momento che sui social è solito mostrare quasi esclusivamente momenti della sua vita lavorativa. Vincitore nel 2019 del Premio Miglior Attore al Pigneto Film Festival, Bruno Di Chiara sa parlare anche l’inglese, lo spagnolo ed il francese.

E voi avete seguito la prima puntata de L’Ora – inchiostro contro piombo?