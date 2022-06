Keanu Reeves è un attore famosissimo ma anche la sua compagna è un volto oggi molto noto: scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Tutti almeno una volta nella vita avranno visto un film in cui ha recitato Keanu Reeves anche perchè ha fatto parte di così tanti cast che sarebbe difficile non averlo visto almeno una volta.

L’attore è nato a Beirut in Libano nel 1964 ma ha vissuto con sua madre in Canada fino alla maggiore età. E’ particolarmente famoso per aver interpretato Neo nella tetralogia di fantascienza Matrix. Ma dall’esordio come attore ad oggi ha vestito personaggi molto diversi, come Shane Falco ne Le Riserve, il principe Siddhartha in Piccolo Buddha, l’avvocato Kevin nel thriller soprannaturale L’avvocato del diavolo, John Constantine in Constantine e la lista è lunghissima.

Reeves non ha avuto una vita facile. Il fidanzamento con Jennifer Syme portò alla nascita di una bambina. Purtroppo la primogenita morì pochi giorni dopo. La coppia si lasciò e nel 2001 l’ex fidanzata dell’attore morì in un incidente stradale. Per molti anni non ci sono state notizie sulla sua vita privata almeno fino al 2019 quando l’attore ha debuttato ufficialmente con la sua attuale compagna: scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

E’ uno degli attori più amati del panorama cinematografico mondiale, Keanu Reeves ha ottenuto l’attenzione della critica quando ha recitato nel film per il cinema I ragazzi del fiume nel 1986 anche se prima aveva già recitato in alcune pellicole.

Il suo primissimo ruolo da protagonista arriva nel film sul mondo dell’Hockey Spalle larghe, sempre nello stesso anno. Da allora la carriera dell’attore ha spiccato il volo. La sua vita non è stata però rose e fiori. Perse la primogenita a pochi giorni dalla nascita, e la sua ex fidanzata, dopo che la coppia si era lasciata, ebbe un incidente nel quale perse la vita. Dal 2019 è uscito ufficialmente allo scoperto con la sua attuale compagna: sapete chi è?

Keanu Reeves è fidanzato dal 2019 con l’artista Alexandra Grant; i due si conoscono da anni dato che prima erano amici. Alexandra ha 49 anni ed è un volto noto, in particolare è famosa nel suo ambiente, infatti, come abbiamo detto, è un’artista ed è attiva nel campo delle arti visive.