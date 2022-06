Matilda De Angelis irriconoscibile: nuovo taglio di capelli per l’attrice?

L’attrice Matilda De Angelis ha lasciato tutti a bocca aperta mostrandosi con un taglio di capelli assolutamente inedito!

In perfetta sintonia con la nuova moda dilagante tra i vip, nelle ultime ore anche la bravissima Matilda De Angelis si è mostrata sui social in versione acqua e sapone. D’altronde, i suoi lineamenti delicati e i suoi stupendi occhi sono sufficienti a farla apparire ugualmente bellissima anche quando è senza neanche un filo di trucco.

La giovane attrice da tempo si è fatta portavoce di un tema molto importante, quello della body positivity: tempo fa ha infatti raccontato di aver sofferto molto a causa dell’acne e di essere arrivata a non uscire di casa senza avere la necessità di nascondere le imperfezioni con il make up.

Col tempo si è poi liberata di queste paure ed ha deciso di mostrarsi per com’è, senza problemi né blocchi di nessun tipo. L’ultimo selfie che ha pubblicato però ha lasciato tutti sorpresi per un altro motivo, vediamo quale!

Matilda De Angelis, i fan lo hanno notato subito: avete visto cosa ha fatto ai capelli?

Più che l’assenza di trucco, ad attirare l’attenzione dei tanti fan di Matilda è stato l’inedito taglio di capelli con cui si è immortalata. Non sarebbe la prima volta che l’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo cambia hair-look: in questi anni l’abbiamo vista infatti con le acconciature più diverse, dal taglio corto con frangia al long bob rosso fiammante fino alla chioma fluente scura e lunga.

Stavolta però, i follower davvero non si aspettavano questo stravolgimento: nella foto appare con i capelli cortissimi e molto sbarazzini che le danno un’aria ancora più fanciullesca. Nella didascalia allo scatto ha però precisato che non si tratta di un nuovo taglio bensì di una parrucca. In effetti, nell’immagine sembra che si trovi su un set, forse per qualche nuovo progetto che richiede un look diverso.

Ad ogni modo, non si può non notare che anche così l’attrice sta davvero benissimo: la nuova acconciatura mette in risalto il suo viso delicato e il suo sguardo magnetico. Non è un caso, quindi, che il selfie abbia fatto il pieno di like e complimenti!

Anche noi ci uniamo alle lodi per questa bellissima immagine!