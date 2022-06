Ricordate tutte le ‘resurrezioni’ avvenute in Beautiful? Resterete senza parole nel ripercorrere questi indimenticabili colpi di scena.

I telespettatori americani hanno appena assistito alla ‘resurrezione’ di Finn: in Italia toccherà attendere ancora qualche mese per la messa in onda di queste puntate di Beautiful. Ma quella del giovane medico è solo l’ultima di una luna serie di ‘finte morti’ che abbiamo visto nell’amatissima soap opera.

C’è addirittura chi è risorto ben due volte, come l’indimenticabile Taylor Hayes. In attesa di scoprire cosa è accaduto a Finn e come ha fatto a salvarsi, ripercorriamo tutte le ‘resurrezioni’ dei protagonisti di Beautiful!

Le ‘resurrezioni’ più sconvolgenti di Beautiful: da Taylor a Macy, le ricordate tutte?

Come abbiamo già detto, Taylor è ‘tornata in vita’ ben due volte nel corso degli anni. La prima volta creduta morta in un incidente aereo e la seconda colpita con uno sparo di pistola da Sheila Carter, in entrambi i casi Taylor è sopravvissuta. E ad aiutarla è stato per due volte lui, il principe del Marocco Omar, interpretato da Kabir Bedi. Oltre a Taylor, anche Sheila Carter risorge per ben due volte: le sue morti sono collegate con Febbre D’Amore, la soap ‘cugina’ di Beautiful. Ma c’è una ‘resurrezione’ che ancora oggi ci emoziona!

È quella di Macy Alexander, il grande amore di Thorne: la donna viene creduta morta in un’incidente d’auto, ma è stato l’intervento del papà Adam a salvarle la vita. Macy inizierà un nuovo capitolo in Italia e il grande incontro con Thorne avverrà proprio a Portofino, dove la donna ora vive: le immagini della loro riconciliazione al faro sono da brividi!

Forse non tutti lo ricordano ma anche Ridge è ‘morto’ per un po’ di tempo! Il tanto che è bastato a Brooke per tradirlo con Nick Marone: i tre erano stati intrappolati da Sheila e, in seguito ad un incendio, la Logan era convinta che Ridge fosse morto. Si sbagliava! Anche la sorella di Ridge, Felicia Forrester, è stata creduta morta: ad inscenare la sua scomparsa è stata Stephanie, che invece ha continuato a curare di nascosto la figlia, donandole il fegato ( questa procedura ricorda quella di Li, la mamma adottiva di Finn). È finita qui?

La risposta è no: in tempi recenti, abbiamo assistito alla finta morte di Thomas Forrester. Ricordate quando il figlio di Ridge è caduto nell’acido presente nei magazzini della Forrester Creations? Hope era convinta che, avendolo spinto, avesse causato la morto del giovane: era un piano di Thomas, che ha voluto farle credere questo. Il liquido nel quale è caduto era semplice acqua: che mente diabolica! Non ci resta che attendere la prossima ‘resurrezione’: dopo Finn, chi tornerà a trovarci in quel di Los Angeles?