Ricordate Serena Rossi in Un posto al sole? Aveva un look completamente diverso

Ricordate com’era Serena Rossi quando recitava nella soap opera Un posto al sole? Da allora ha cambiato completamente look.

L’esordio come attrice arriva a teatro in C’era una volta… Scugnizzi nel 2002 e soltanto un anno dopo viene scritturata per vestire il ruolo di Carmen Catalano nella soap opera Un posto al sole. Questo ruolo lancia Serena Rossi pienamente nel mondo dello spettacolo.

Nella soap opera abbiamo avuto modo di scoprire non solo la sua bravura come attrice ma anche come cantante. Infatti Carmen, il personaggio interpretato, canta e sogna di poter fare questo nella vita. Nella realtà il 2006 vede l’uscita del suo primo lavoro discografico, un EP intitolato Amore che, raccolta di cinque brani tratti proprio da Un posto al sole.

Ed è proprio agli anni della sua interpretazione nella soap che vogliamo tornare. Ricordate com’era Serena Rossi quando interpretava il ruolo di Carmen? I fan più sfegatati non avranno dimenticato che l’attrice aveva un look completamente diverso.

Serena Rossi, com’era quando recitava in Un posto al sole? Il suo look è completamente diverso oggi

Serena Rossi dopo l’esordio come attrice a teatro nel 2002 e dopo il successo riscontrato grazie al personaggio di Carmen Catalano in Un posto al sole non si è più fermata. E’ stata lanciata a pieno nel mondo dello spettacolo.

Negli ultimi mesi l’abbiamo vista protagonista nella fiction La sposa, andata in onda in tre puntate; all’inizio del 2021 ha vestito i panni di Mina, un’assistente sociale nella fiction Mina Settembre. Il successo ha fatto sì che la seconda stagione appena dopo la messa in onda della prima fosse già confermata. La carriera dell’attrice dopo l’esordio ha spiccato il volo. Ha recitato al cinema e in televisione; sul piccolo schermo ha preso parte anche a molti programmi. Ma torniamo al debutto televisivo come attrice, quando viene scritturata per il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole: ricordate com’era?

Ecco uno scatto ripreso da una scena della soap opera in cui Serena è fotografata nei panni di Carmen. Naturalmente notiamo subito il look, molto diverso da oggi. Prima portava i capelli lunghi e ricci mentre adesso ha un’acconciatura differente, corta e con una piega liscia. In un posto al sole l’attrice era giovanissima e vi ha recitato dal 2003 al 2010.