“Si sono lasciati, ora è ufficiale: brutta notizia per i fan di Temptation Island; arriva la conferma che nessuno avrebbe voluto sentire.

Le voci sulla loro presunta rottura erano nell’aria da diversi mesi. Anche lei, ospite a Verissimo qualche mese fa, non aveva smentito che ci fosse una crisi. Solo qualche ora fa, però, è arrivata la conferma definitiva: si sono lasciati!

È finita definitivamente per una delle ex coppie di Temptation Island più amate dal pubblico. Ad annunciarlo è stata proprio lei, ospite alla trasmissione radiofonica di Maurizio Costanzo “S’è fatta notte”. Scopriamo le sue parole nel dettaglio.

Temptation Island Vip, si sono lasciati ufficialmente: arriva la conferma

Sono stati tra i protagonisti assoluti della seconda edizione di Temptation Island Vip, nel 2019. E, nonostante le litigate e il breve periodo di crisi a causa del feeling con una tentatrice, i due sono sono riusciti a recuperare la serenità. Al termine della loro esperienza in tv, la coppia si è ritrovata al falò di confronto decidendo di proseguire la storia. Qualcosa, però, è andato storto col tempo e la loro relazione è giunta al capolinea. Di chi stiamo parlando?

Di Anna Pettinelli e Stefano Macchi! I due si sono ufficialmente lasciati, come dichiarato dalla prof di canto di Amici durante la partecipazione in radio da Maurizio Costanzo. “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento pian piano, poi quando ad un certo punto è arrivata la notte ho detto ‘ho voglia di sole’ e si era fatta notte”.

Come abbiamo detto, la crisi tra i due era già trapelata nei mesi scorsi. A Verissimo, alla domanda della Toffanin sull’amore, la Pettinelli aveva risposto: “Non va per niente bene, poi ti racconterò”, non entrando nei dettagli. Parole che avevano allarmato i fan della coppia, che ora non possono che rassegnarsi alla rottura.

Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti sulla rottura, che indubbiamente non farà piacere a quanti si erano affezionati a loro nel corso dell’avventura a Temptation Island Vip.