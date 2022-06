Soleil Sorge lancia la sua prima linea di costumi: sapete qual è il prezzo?

Soleil Sorge ha lanciato nelle ultime settimane il suo brand e la sua linea di costumi da bagno: sapete qual è il prezzo?

L’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip ha aperto a Soleil subito nuove porte. Basti pensare che dopo circa una settimana dall’uscita ha assunto un nuovo ruolo, quello di opinionista nella nuova edizione de La pupa e il secchione, condotta da Barbara D’Urso.

A quanto pare è molto richiesta. Infatti nelle ultime ore è sbarcata in Honduras a L’Isola dei famosi, insieme a Vera Gemma. Appena arrivata, nella puntata di lunedì 6 giugno, ha subito dimostrato di avere quella forza e quella volontà che tanto ci hanno colpito quando fu per la prima volta concorrente del reality. Oltre agli impegni televisivi l’ex concorrente del GF Vip ha dato vita nelle ultime settimane ad un suo brand, State Of Soleil, e su instagram è stata creata anche una pagina dove è possibile trovare il link del sito e tutte le spiegazioni necessarie. I bikini sono dedicati agli elementi della natura: acqua, fuoco, terra, aria e spirito. Curiosando tra i prodotti abbiamo anche appreso qual’è il prezzo dei costumi.

Soleil Sorge lancia la sua linea di costumi da bagno: qual è il prezzo

L’estate è alle porte e Soleil ha ben pensato di approfittare della stagione per fare il salto di qualità. La bella ex concorrente del GF vip ha lanciato la sua prima collezione di costumi da bagno. Il brand creato si chiama State of Soleil e ha anche una pagina instagram dove possiamo trovare il sito.

I bikini si ispirano agli elementi della natura, ovvero acqua, terra, aria, spirito e fuoco. Spulciando notiamo la freschezza dei colori e la particolarità dei dettagli. Ma qual è il prezzo dei costumi?

C’è il modello Capri Pink, Capri Golden, Kos Pink, Kos Vintage, Boracay Prune, Boracay Jungle, Sumba Iris Intero e tanti altri. Notiamo che tutti hanno lo stesso prezzo, 49 euro. Sul sito oltre ai bikini possiamo trovare Bandane, Cardigan di diversi colori. C’è una grande varietà e tutti i prodotti rispecchiano la leggerezza.