This Is Us, l’attrice aspetta il secondo bambino: lo ha annunciato proprio così

Arriva sui social la notizia che farà esultare i tanti fan della serie This Is Us: l’amatissima attrice è incinta per la seconda volta!

Attraverso un tenerissimo post pubblicato su Instagram, l’attrice di This Is Us, ha fatto sapere al mondo intero di essere di nuovo in dolce attesa. L’amatissimo volto della celebre serie americana da cui è stato tratto tratto il remake nostrano Noi, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita ed altri brillanti attori, è infatti già mamma del piccolo August, detto Gus, nato a febbraio dell’anno scorso.

Il personaggio che ha interpretato per tutte e 6 le stagioni sul set del telefilm ideato da Dan Fogelman le ha dato un successo clamoroso, testimoniato dalla nomitation ai Golden Globe. Originaria del New Hampshire e figlia di una giornalista e di un pilota dell’American Airlines, la bellissima interprete non è solo attrice. La sua carriera infatti è anche quella di una cantautrice che col suo primo singolo, pubblicato nel 1999 a soli 14 anni, riuscì a scalare le classifiche di molti Paesi.

Parliamo della trentottenne Mandy Moore, che dal 2016 ha recitato nel ruolo di Rebecca Pearson in This Is Us. Nella vita reale Mandy è stata sposata dal 2009 al 2015 col cantante Ryan Adams. Dopo qualche mese dal divorzio, intraprese una relazione con Taylor Goldsmith, che ha poi sposato nel 2018. Nel 2021, i due sono diventati genitori del piccolo August.

Ora la cicogna è di nuovo in arrivo per lei e la sua famiglia: guardate come lo ha annunciato!

Mandy Moore presto mamma bis: l’annuncio dell’attrice di This Is Us scioglie il cuore

Mandy ha comunicato la lieta novella in modo tenero ed originale. Ha postato su Instagram una foto del suo bellissimo Gus con addosso una maglietta che reca la scritta ‘big brother’. Nella didascalia, l’attrice ha poi confermato ciò che la foto lasciava già intuire.

Ora che sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita (quello da mamma di due bimbi), dice: “Siamo profondamente grati ed emozionati – si legge nel post – Il piccolo Goldsmith numero 2 arriverà questo autunno! Sarà leggermente diverso da quello che mi aspettavo e non vedo l’ora. Gus sarà il miglior fratello maggiore!”.

Auguri di cuore a tutta la famiglia!