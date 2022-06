“La trovo molto antipatica”: l’attacco a Soleil arriva proprio da una naufraga dell’Isola dei Famosi; parole che non sono passate inosservate.

Un’avventura breve ma intensa, quella delle Piratesse all’Isola dei Famosi. Soleil Sorge e Vera Gemma sono approdate in Honduras per aiutare i naufraghi ad affrontare alcune prove. Le abbiamo viste in diretta, più agguerrite che mai, nel corso della puntata di lunedì 6 giugno. E, ora che hanno lasciato l’isola, alcune naufraghe si sono lasciate andare a commenti che non sono passati inosservati…

C’è chi ha speso belle parole per l’ex gieffina, ma anche chi non ha nascosto la sua antipatia nei suoi confronti. “A me non è mai piaciuta“, ha dichiarato la concorrente. Scopriamo cosa è successo

Isola dei Famosi, la naufraga ammette di non amare Soleil: “La trovo molto antipatica”

“È stata molto carina con me, mi ha rassicurato. A me piace Sole, ho cambiato idea tempo fa e me l’ha confermato oggi, a me piace come ragazza”. Queste parole di Marialaura De Vitis, che ha così commentato la presenza di Soleil all’Isola dei Famosi. La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show apprezza molto la Sorge, che ha trovato molto gentile nei suoi confronti in Honduras. La naufraga a cui lo ha detto, però, non è del suo stesso avviso.

Mercedesz Henger, pur ammettendo di aver apprezzato il comportamento di Soleil in Honduras, non nasconde l’antipatia per lei: “Ho visto che è stata carina, magari a piccole dosi è così. A me non è mai piaciuta, oggi si, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse sempre come oggi non sarebbe male, però assolutamente mi sta antipaticissima”.

Insomma, pare proprio che Mercedesz e Soleil non diventeranno migliori amiche. La Sorge replicherà alle parole della naufraga? Non ci resta che attendere eventuali sviluppi! E voi per chi farete il tifo alla finale de L’Isola dei Famosi? Ricordiamo che l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda lunedì 27 giugno.