Amadeus rivela il suo ‘desiderio’ per Sanremo 2023: chissà se sarà accontentato

Amadeus è pronto per Sanremo 2023, ma ha un unico desiderio: in occasione della quarta conduzione, verrà accontentato?

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato ed Amadeus era stato abbastanza chiaro, eppure è arrivata la notizia che tutti aspettavano da tempo: condurrà Sanremo 2023.

A distanza di più di 3 anni dalla sua primissima conduzione, Amadeus è stato confermato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 per la sua quarta volta consecutiva. Una notizia del tutto inaspettata, date le sue parole chiarissime in merito, ma che hanno reso pazzi di gioia tutti i suoi ammiratori. Cosa dobbiamo aspettarci da questo Festival? Nel corso della scorsa edizione, abbiamo visto una kermesse formidabile, degli ospiti incredibili e delle co-conduttrici di fuoco, ma cosa sta pensando Amadeus per quest’anno? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Quello che, però, conta sapere è che sembrerebbe che il conduttore abbia espresso un unico desiderio. Scopriamo insieme di che cosa parla esattamente.

Amadeus a Sanremo 2023 rivela qual è il suo desiderio: l’avreste mai detto?

Non solo il Festival di Sanremo nel 2023, ma anche un altro impegno televisivo: Amadeus è davvero inarrestabile! Così come l’anno scorso, il l’amato conduttore televisivo sarà nuovamente al timone di Arena ’60, ’70, ’80, ’90. È proprio durante la conferenza stampa del programma che il direttore artistico e conduttore della famosa manifestazione canora italiana ha rivelato qual è il suo più grande desiderio per Sanremo 2023.

Sul palco dell’Ariston, si sono alternati tantissimi grandi nomi della musica italiana, ma sembrerebbe che quest’anno il buon Amadeus abbia le idee molto chiare su chi vorrebbe al suo fianco. Stiamo parlando di una voce amatissima del panorama musicale nostrano: Mina! È proprio lei che il conduttore vorrebbe sul palco di Sanremo. “Farei di tutto per portare Mina sul palco di Sanremo 2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua decisione”, ha detto l’amato conduttore.

Dopo Gianluca Grignani come ospite e Gianni Morandi come concorrente, il buon Sebastiani riuscirà a portare la grande Mina sul palco di Sanremo 2023? Noi ci auguriamo di si. Perché se fosse proprio così, siamo certi che sarà uno spettacolo ancora più imperdibile.