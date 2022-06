Amici, Agata Reale racconta cosa ha fatto Maria De Filippi per lei

Agata Reale è stata una delle concorrenti della scuola di Amici, l’ex ballerina ha rivelato cosa ha fatto Maria De Filippi per lei

Abbiamo conosciuto Agata Reale ad Amici, quando nel 2007 la giovane ballerina è entrata a far parte del talent conquistando il suo amato banco all’interno della scuola più ambita. Ha sin da subito conquistato il cuore del pubblico e ad oggi a distanza di anni trascorsi da quell’esordio, è seguitissima ed amatissima.

In questi anni, la vita di Agata Reale al di fuori della scuola non è stata sempre rosea. L’ex ballerina del talent ha raccontato più di un anno fa di essere affetta da Leucemia fulminante. Agata si è sempre mostrata forte e di fatti anche in questa difficilissima situazione ha fatto di tutto per dare il meglio di se ed essere una vera e propria guerriera. Agata ha combattuto ed è giunta così all’ultima chemio. Momenti difficili in cui però non ha mai abbandonato il sorriso e la forza di andare avanti per tornare ad essere forte!

A Libero Tv l’ex ballerina di Amici, ha raccontato i difficili momenti della malattia, dalla triste scoperta alla guarigione. In questo percorso Agata però non è stata completamente sola. La sua famiglia è stata al suo fianco, il suo compagno di vita le ha stretto la mano. Il team del talent di cui ha fatto parte la stessa Agata si è movimentato per sostenerla ed in qualche modo aiutarla. Durante la sua video intervista, Agata ha raccontato cosa ha fatto per lei la Maria De Filippi ed ha lasciato tutti a bocca aperta!

Agata Reale e Maria De Filippi: l’ex ballerina racconta cosa ha fatto per lei la conduttrice

Un attimo e la sua vita è completamente cambiata, ma Agata Reale non ha certamente perso la spinta vitale ad affrontare al meglio le circostanze più impervie. A sostenerla in questo percorso che ha in qualche modo cambiato la sua vita, ci sono state le persone a lei più care, la sua famiglia e suo marito nonché la loro piccola bimba che con amore ed affetto ha dato ad Agata il coraggio di combattere ancora di più.

Ma non è tutto perché a dare all’ex ballerina ed oggi conduttrice su 7Gold, è stata anche la conduttrice di Amici, Maria De Filippi che ha espresso la propria vicinanza ad Agata con un messaggio speciale. Come di fatti ha rivelato la stessa Agata durante un’intervista video rilasciata al settimanale Libero, Maria De Filippi le ha scritto una lettera che ha manifestato tutto il suo affetto e la sua vicinanza.

“Maria mi ha mandato anche un messaggio molto molto bello, che ho molto apprezzato. Era una lettera di incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che ero una ragazza forte. questa cosa non l’avevo mai detta“, ha raccontato Agata che per la prima volta si sbilancia e racconta il gesto fatto per lei dalla conduttrice.