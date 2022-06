Amici, l’ex allieva rivela: “Mi dissero che avrei dovuto operarmi”

A distanza di mesi dalla sua esperienza nella scuola di Amici, l’ex allieva si è lasciata andare una rivelazione del tutto inedita.

Sono trascorse alcune settimane da quando Maria De Filippi annunciava la vittoria del montepremi finale di Luigi Strangis ad Amici 21, ma alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora molto parlare di sé. Non facciamo riferimento al ballerino che ha lanciato una linea di scarpe, ma anche ad un’ex allieva che si è lasciata andare ad una rivelazione del tutto inedita.

Terminata la sua esperienza nella casa di Amici, l’ex allieva si è detta pianamente soddisfatta del lavoro compiuto nella scuola. Stiamo parlando di una ballerina di alto livello, che ha iniziato a studiare danza da piccolissima. E che – grazie agli insegnanti del talent – ha avuto la possibilità di crescere ancora di più e di avere un contratto di lavoro per un’importante compagnia di ballo. Oggi, quindi, ha raggiunto uno dei suoi più grandi sogni, ma sembrerebbe che la sua carriera non sia stata sempre rose e fiori. Nel corso di una sua intervista a Lea Ballerina su Youtube, l’ex allieva ha parlato di tutto, svelando anche una parentesi piuttosto dolorosa della sua vita.

L’ex allieva di Amici rivela: “Avrei dovuto operarmi”, cosa accadde

Ad oggi è riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni, ma sembrerebbe che per l’ex allieva di Amici non tutto è stato semplicissimo. Stando a quanto si apprende dal suo racconto fatto a Lea Ballerina, sembrerebbe che da adolescente la giovane danzatrice abbia avuto feroci critiche sul suo aspetto fisico. “Questo è stato un mio grande complesso”, ha iniziato a raccontare Carola Puddu.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto a Lea Ballerina, sembrerebbe che in questa sua fase di vita l’ex allieva di Amici abbia messo due taglie di seno in più per via di una cura ormonale che ha dovuto fare. Un avvenimento del tutto normale, è vero, ma per cui la Puddu ha sofferto tantissimo. “Avevo un’insegnante che mi diceva che erano antiestetiche, che si vedevano solo quelle quando ballavo e che addirittura avrei dovuto fare un intervento per diminuirle”, ha raccontato. Spiegando il motivo del suo fortissimo disagio.

Una rivelazione del tutto inedita, da come si può chiaramente comprendere, ma voi l’avreste mai detto?