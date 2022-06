Anticipazioni L’ora-inchiostro contro piombo, seconda puntata: decisione choc di Antonio, c’entra Anna

Quali sono le anticipazioni della seconda puntata de L’ora-inchiostro contro piombo? Decisione choc di Antonio: c’entra sua moglie Anna.

Vi è piaciuta la prima puntata de L’Ora-inchiostro contro piombo? Andata in onda per la prima volta Mercoledì 8 Giugno, la nuova fiction di Canale 5 narra della storia di un noto quotidiano siciliano intento nella sua lotta contro la mafia locale.

Dopo il finale choc di Giustizia per tutti e la possibilità che ci sia addirittura una sua seconda stagione, L’ora-inchiostro contro piombo continua ad intrattenere i telespettatori di Canale 5 e a regalare loro una nuova e travolgente storia. Claudio Santamaria è uno dei suoi protagonisti indiscussi e, nei panni di Antonio Nicastro, si fa portavoce di un fatto realmente accaduto. Avete seguito anche voi la prima puntata ed adesso non vedete l’ora di scoprire quali sono le anticipazioni della seconda? Mercoledì 15 Giugno, infatti, andranno in onda due nuovi episodi, ma scopriamo cosa accadrà.

L’ora-inchiostro contro piombo, anticipazioni seconda puntata: cosa accadrà il 15 giugno

Se la prima puntata di L’ora-inchiostro contro piombo si è rivelata imperdibile, vi assicuriamo che la seconda – in onda su Canale 5 Mercoledì 15 Giugno – lo sarà ancora di più. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che Antonio Nicastro e i suoi colleghi continueranno la loro ‘lotta’ contro la mafia locale. Molto presto, però, il direttore de L’ora sarà costretto a prendere una decisione choc pur di tenere in salvo sua moglie Anna.

Antonio, quindi, è deciso a continuare questa linea editoriale adottata dal suo giornale ed è pronto a parlare della morte del principe. Molto presto, però, subirà le incursioni di sua moglie Anna. Anche lei, infatti, è una giornalista e vuole a tutti i costi aiutare suo marito in questa sua battaglia personale. Antonio, invece, ne è contrario, ma non perché non crede che sua moglie ne sia capace, ma solo perché non vuole che si metta nei guai. E così, quindi, che è costretto a prendere una decisione: chiedere a Donati di offrire un posto ad Anna. La donna accetterà la proposta di lavoro?

Nel bel mezzo della festa di Vito Monteleone, a cui hanno preso parte anche Antonio Nicastro e i suoi giornalisti, i Carabinieri fanno un blitz. Così, i redattori de L’ora decidono di mettere in salvo il sindacalista e sua moglie Olivia presso la sede del giornale. Non tutti va come vogliono che vada, però. Pur di non compromettere l’incolumità dei giornalisti, il buon Monteleone si consegna.

