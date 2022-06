Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria? Spunta un nome clamoroso

Si susseguono le indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando con le stelle: sapete chi potrebbe entrare in giuria? Ipotesi pazzesca!

Ballando con le stelle è in assoluto il programma che ha maggiormente segnato la carriera di Milly Carlucci: un successo inarrestabile, che dura ormai dal lontano 2005 e che ad ogni edizione cattura l’attenzione di milioni e milioni di telespettatori. Merito soprattutto dell’altissima qualità dello spettacolo, a cui contribuiscono tutti i componenti di un’eccellente squadra di professionisti.

Tutto ovviamente avviene sempre sotto l’occhio attento della padrona di casa, che in questi anni non si è mai risparmiata per far sì che ogni cosa risultasse perfetta. Prova ne è il largo anticipo con cui ogni anno la Carlucci inizia a preparare la stagione seguente del programma, nel quale è importantissima la scelta dei personaggi in gara.

Per quanto riguarda i probabili concorrenti della prossima edizione, qualche indiscrezione è già saltata fuori e, se tali rumor dovessero essere confermati, si tratta di nomi piuttosto interessanti. A questo proposito, sul settimanale Oggi si legge che tra i partecipanti ci sarà Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio aveva già espresso tempo fa il suo desiderio di scendere in pista da ballo e pare proprio che questa sia la volta buona.

Altro elemento fondamentale dello storico show di Rai1 è certamente la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Fino a questo momento, pare siano stati tutti riconfermati. Nessuna novità quindi all’orizzonte? Non è proprio così, vediamo perché.

Ballando con le stelle, chi potrebbe entrare in giuria: lo conosciamo tutti

Sempre secondo il settimanale Oggi, Ballando con le stelle potrebbe arricchirsi di un nuovo giudice. E’ un volto molto noto in tv, un conduttore dalla lunga carriera alle spalle e che ha recentemente partecipato all’altra trasmissione condotta da Milly alias Il Cantante Mascherato.

Ci riferiamo a Giancarlo Magalli, che si è candidato proprio per il ruolo di giurato. Nonostante Milly gli proponga da tempo di partecipare come concorrente, su questo punto il conduttore appare irremovibile: “Non ne sarei capace ma se mi proponesse di far parte della giuria, accetterei volentieri. Non vorrei rubare il posto a nessuno. Mi piacerebbe essere un giurato aggiuntivo.

Secondo noi, il ruolo di giurato gli calzerebbe a pennello. Voi come lo vedreste alzando le mitiche palette?