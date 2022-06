Britney Spears si sposa, ma c’è un ‘dettaglio’ poco piacevole con cui fare i conti; cosa è successo alle nozze.

Dopo cinque anni di amore, Britney Spears e il modello Sam Ashgari si sono sposati! Il grande evento si è tenuto ieri, giovedì 9 giugno 2022, e i neo sposi hanno festeggiato nella villa della pop star a Los Angeles. Anche in questo giorno speciale, però, non sono mancati gli imprevisti.

Ci sono stati diversi ‘dettagli’ poco piacevoli che hanno caratterizzato il matrimonio della famosissima cantante. Scopriamo cosa è successo.

Britney Spears si sposa col suo Sam Ashgari: un dettaglio spiacevole sulle nozze

Britney Spears e Sam Ashgari hanno detto sì! I due sono convolati a nozze, dopo cinque anni di amore, nella giornata di ieri, tra la gioia degli invitati. E, a proposito di invitati, la star ha dovuto rinunciare a gran parte della sua famiglia in questa giornata speciale.

Come riportato da Fanpage.it, fonti vicine a TMZ hanno fatto sapere che la cerimonia è stata molto intima, con circa 100 invitati. Tra questi ci sarebbe soltanto il fratello di Britney, Brian Spears, ma nessun altro componente della famiglia della cantante. Al ricevimento nella maxi villa della sposa, però, non sono mancati illustri ospiti vip, tra cui Madonna, Paris Hilton e Drew Barrymore. Come riporta Fanpage, Britney ha indossato una creazione di Donatella Versace ed è arrivata alla cerimonia a bordo di una carrozza bianca, trainata da un cavallo bianco. Insomma, una vera e propria favola romantica! Ma gli ‘imprevisti’ non sono mancati…

Oltre a dover fare i conti con l’assenza della famiglia, Britney ha dovuto affrontare anche al ‘quasi’ presenza del suo ex! Il suo ex marito Jason Alexander ha, infatti, tentato di fare irruzione nella dimora della star, fingendo di essere stato regolarmente invitato. Dopo poco, l’uomo è stato fermato dagli agenti di polizia, ammanettato ed allontanato. Il matrimonio tra Britney e Jason si celebrò quando lei aveva solo 23 anni ed è durato pochi giorni.