Gf Vip, brutto imprevisto per Lulù Selassié: questa non se l’aspettava

Sono trascorsi alcuni mesi dalla fine della sua esperienza nella casa del GF Vip, eppure le sorelle Selassié continuano a far parlare tantissimo di loro. Non facciamo riferimento solo alla bella Jessica, che recentemente ha comunicato una decisione del tutto inaspettata, ma anche alla giovanissima Lulù. Stando a quanto si apprende da The Pipol Tv, sembrerebbe che la principessina ha dovuto prendere un’inevitabile decisione per via di uno spiacevolissimo imprevisto. A che cosa facciamo riferimento? La risposta è semplicissimo: ad un evento che la Lulù aveva organizzato, ma che è stata costretta a rimandare!

Lulù Selassié, brutto imprevisto: cos’è successo alla giovane principessina

Soltanto qualche ora fa, la bella principessina etiope ha compiuto i suoi 24 anni. Grande festa, quindi, in casa Selassié, che non ha perso occasione di poter festeggiare la giovane Lulù. In realtà, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’ex gieffina avrebbe voluto festeggiare questo evento insieme ai suoi amici di avventura il 9 Giugno, ma che qualcosa sia andato storto. The Pipol Tv, infatti, rivela che la principessina voleva trascorrere il giorno del suo compleanno a Napoli in un noto hotel locale, ma che – a causa del forfait di diversi suoi compagni di viaggio – ha dovuto rimandare. Non sono stati rivelati i nomi di chi ha scelto di dare buca alla principessina, ma sembrerebbe che Lulù abbia scelto di scegliere un’altra data per festeggiare questa ricorrenza. Stiamo parlando del 22 Giugno prossimo.

Lulù non si è espressa in merito, ma immaginiamo che – se dovesse essere davvero così – non è stato affatto facile mandare giù l’amaro boccone. Cosa ne pensate?