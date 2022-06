Gf Vip, la coppia rivela un ‘dettaglio’ intimo: l’hanno ammesso pubblicamente

L’ex coppia del GF Vip ha svelato un ‘dettaglio’ molto intimo: è stato ammesso pubblicato, avete visto anche voi cosa hanno confessato?

Un’intervista a 360 gradi, quella a cui si sono lasciati i due ex concorrenti del GF Vip – proprio come quella di Gabriele Muccino a Il Corriere della sera. Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la coppia formatasi all’interno del reality di Canale 5 ha svelato un ‘dettaglio’ molto intimo della loro vita.

A distanza di qualche settimana dal chiacchieratissimo accordo matrimonio stipulato da Jennifer Lopez e Ben Affleck, un’altra amatissima coppia dello spettacolo italiano ha fatto parlare di sé. È proprio sulle pagine del settimanale ‘Chi’, infatti, che i due piccioncini del GF Vip hanno rivelato come procede la loro vita di coppia. E, a quanto pare, sembrerebbe procedere davvero alla grande! I due, come dicevamo precedentemente, si sono conosciuti nella casa di Cinecittà e non si sono mai più separati. Ad oggi, nonostante siano trascorsi mesi dalla loro esperienza nel reality, continuano ad amarsi e a viversi la loro storia d’amore. Avete visto, però, cosa hanno rivelato?

GF Vip, la coppia rivela un dettaglio molto intimo: altro che J LO e Ben Affleck!

Così come l’amatissima coppia di Uomini e Donne, convolata a nozze qualche giorno fa, anche quella formatasi nella casa del GF Vip sembrerebbe fare sul serio. Sulle pagine del settimanale ‘Chi’, infatti, i due piccioncini non sono hanno rivelato di non essersi mai staccato un minuto da quando è terminata la loro esperienza in tv e di essere pronti a decidere dove convivere, ma anche di essere pronti a mettere su famiglia. Ad essere, però, particolarmente chiacchierate solo le dichiarazioni rilasciate sulla loro vita di coppia, svelando un ‘dettaglio’ intimo. Stiamo parlando di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

“Noi li superiamo di almeno tre volte”, ha rivelato la coppia del GF Vip. Facendo riferimento all’accordo stipulato da Ben Affleck e Jennifer Lopez, secondo cui dovrebbero avere rapporti intimo almeno quattro volte alla settimana. Insomma, una confessione decisamente inaspettata, ma che sottolinea quando Alessandro e Sophie vadano d’accordo sotto ogni aspetto.

Cosa ne pensate?