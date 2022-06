Grave lutto nel cast di Beautiful: è stato trovato morto, aveva 27 anni; una vera e propria tragedia per il protagonista della soap.

Una notizia agghiacciante, quella arrivata nelle ultime ore: il figlio di uno degli attori più amati di Beautiful è stato trovato morto in un parcheggio. Il ragazzo, figlio minore della star della soap, aveva solo 27 anni.

Al momento non sono state rese note le cause del decesso e i genitori non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Beautiful, grave lutto per l’attore: trovato morto il figlio di 27 anni

È morto all’età di 27 anni Harrison, il figlio più piccolo di Jack Wagner, il Nick Marone di Beautiful. Il ragazzo è stato trovato senza vita in un parcheggio ma non sono state rese ancora note le cause del decesso. Si tratta del figlio minore dell’attore e della sua ex moglie Kristina Wagner, che sono stati sposati dal 1993 al 2006: il primo figlio, Peter, ha 31 anni.

Al momento, nessun familiare ha rilasciato alcuna dichiarazione. La notizia ha addolorato tutti, in particolare i fan di Beautiful, ancora molto affezionati al personaggio di Nick Marone. Jack Wagner ha interpretato il fratellastro di Ridge dal 2003 al 2012 e, proprio di recente, è tornato sul set della soap per una puntata speciale in occasione del 35 esimo compleanno di Beautiful. Nell’episodio, che in Italia sarà trasmesso tra diversi mesi, rivedremo tutti i più grandi amori di Brooke Logan e, per questo, non poteva mancare Nick.

Sui social, nelle ultime ore, sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio. In particolare, il fratello maggiore Peter ha dedicato ad Harrison un post in cui ha allegato diverse foto ricordo: “Sempre con te”, è la didascalia allo straziante ultimo saluto. Anche la sua fidanzata Sophia Bui ha voluto dire addio alla sua metà con una toccante lettera social: “Eri il mio uomo, spero di esserti stata di conforto. Sarò sempre la tua bambina. Sceglierò di amarti sempre in questo mondo e in qualsiasi altra vita.”