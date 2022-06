Isola dei Famosi, si è sposata! Ma al matrimonio c’erano delle ‘assenze pesanti’

L’ex naufraga de L’Isola dei famosi si è sposata, ma al suo matrimonio si sono notate delle assenze davvero ‘pesanti’: cosa è successo.

Il matrimonio è uno dei giorni più belli che una coppia possa mai vivere. È proprio per questo motivo che chi decide di compiere questo passo, sceglie di trascorrere questa giornata in compagnia delle persone più care. Sarà questo che ha pensato l’ex de L’Isola dei famosi? Scopriamo insieme cos’è successo.

C’è chi decide di trascorrere il giorno delle nozze in Italia – proprio come hanno fatto Marco Fantini e Beatrice Valli, catturando l’attenzione di tutti per via dell’outfit sfoggiato qualche ora prima del loro ‘si’ – e chi decide, invece, di trascorrerlo fuori dalla nostra penisola. È il caso, ad esempio, dell’ex naufraga dell’adventure reality di Canale 5, che ha deciso di sposarsi ad Atene. Stiamo parlando di lei: Beatrice Marchetti! La modella, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, si è sposata qualche giorno fa col suo compagno dall’identità completamente sconosciuta. Quello che, però, non si può fare a meno di notare è che al matrimonio vi erano delle assenze piuttosto ‘pesanti’.

L’ex de L’isola dei famosi si è sposata: cos’è successo al matrimonio?

Il percorso di Beatrice Marchetti a L’Isola dei famosi è uno di quelli che difficilmente verrà dimenticato – proprio come quello di Sergio Muniz, di cui vi abbiamo svelato recentemente la sua vita oggi. Entrata a far parte del programma in ritardo rispetto a tutti gli altri dei suoi compagni, la modella è rimasta da sola per più di un mese a Playa Imboscada, aggiudicandosi anche la finale.

Qualche giorno fa, come dicevamo, l’ex de L’Isola dei famosi si è sposata ad Atene col suo compagno, ma alcuni dei suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare le assenze pesanti nel giorno del suo matrimonio. Seppure sembrava che Beatrice avesse mantenuto buoni rapporti con tutti i suoi compagni di viaggio, sembrerebbe che abbia scelto di non invitarli al giorno delle sue nozze. Non sappiamo se sia stata una sua scelta o se l’invito non è stato ben accolto dai suoi compagni, ma quello che non si può fare a meno di notare è che al banchetto nuziale vi era soltanto Isolde Kostner insieme a suo marito.

Cosa sarà successo, quindi? Nel frattempo, auguriamo una buona vita a Beatrice e a suo marito.