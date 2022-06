Com’è oggi Justin McSwain dopo Vite al Limite? Guardate questa foto: riconoscerlo è impossibile

Com’è diventato Justin McSwain dopo Vite al Limite? Riconoscerlo in questa foto è davvero impossibile: guardate qui, sconvolgente!

Finché non si vive sulla propria pelle, non tutti sono disposti ad accettarlo: il passato può fortemente condizionare il presente di ciascuno di noi. Lo sa bene Justin McSwain, giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan a Vite al Limite, che per via della sua difficilissima storia ha trovato nel cibo il suo unico conforto.

Di storie sconvolgenti Vite al Limite ne è davvero pieno! Recentemente, vi abbiamo parlato di Lashanta White, lasciata dal suo fidanzato nel bel mezzo del suo programma di dimagrimento proprio perché obesa, oppure di Lisa Ebberson, che durante il docu-reality ha dovuto far fronte alla sconvolgente morte del suo compagno per Covid. Anche la storia di Justin McSwain, però, merita di essere ampiamente raccontata, perché è solo apprendendo la sua sofferenza che si riesce a capire cosa ha l’ha spinto ad ingrassare sempre di più. Scopriamo insieme non solo quello che gli è successo, ma anche com’è diventato oggi.

Ecco com’è oggi Justin McSwain dopo Vite al Limite: sconvolgente!

La mamma dovrebbe essere quella donna che dovrebbe amarti di più al mondo, ma per Justin McSwain non è mai stato così. Alle telecamere di Vite al Limite, infatti, il giovane trentenne ha raccontato di non aver mai avuto un ottimo rapporto con lei e di essere riuscito a trovare nel cibo un ottimo amico. L’affetto che avrebbe dovuto dargli sua mamma, quindi, il buon Justin non lo trovava in lei, ma nel cibo. Con il trascorrere del tempo e solito mangiare ogni cosa, le sue condizioni di salute sono gravemente peggiorate, tanto che alla sola età di 30 anni arrivava a 300 kg.

Durante il suo percorso a Vite al Limite, Justin McSwain ha spiazzato tutti con il suo dimagrimento, ma una volta ritornato a casa ha sconvolto davvero tutti. Oggi il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan è tutt’alta persona. Guardate questa foto, farete davvero difficoltà a riconoscerlo:

Insomma, un cambiamento davvero impressionante. Tuttavia, non si può fare a meno di sottolineare quanto la sua voglia di ritornare in forma fosse davvero immensa.