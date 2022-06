La Tiktoker Elisa Maino mostra a tutti la casa che è riuscita a comprare a Milano

Avete visto la nuova casa di Elisa Maino? La splendida tiktoker ha aperto le porte e ci ha mostrato i dettagli inediti: davvero incantevole!

E’ la star dei social ed in particolare di Tik Tok dove la bellissima Elisa Maino ha raccolto un seguito davvero pazzesco. Look stratosferici e bellezza incantevole, la web star ha realizzato il suo sogno comprando casa nel capoluogo più fashion di sempre, a Milano, proprio come la splendida casa di Benedetta Parodi.

Elisa Maino ha comprato casa nel capoluogo lombardo e l’ha messa completamente a nuovo. Partendo da 0, la tiktoker ha messo su il suo incantevole nido e ne ha mostrato i dettagli inediti aprendo letteralmente la porta di casa. Vediamo insieme tutti i meravigliosi particolari. Resterete a bocca aperta!

La meravigliosa casa di Elisa Maino, i dettagli imperdibili

Una casa da sogno che sorge proprio nel capoluogo lombardo scelto dalla meravigliosa Elisa Maino che ha così arredato messo a nuovo ed arredato la sua splendida abitazione. Giovanissima e bellissima, ha ottenuto un successo clamoroso divenendo ad oggi un volto seguitissimo. Sul suo profilo Instagram ha svelato con dei video i dettagli della sua nuova casa e ne siamo rimasti a dir poco estasiati. Vediamoli insieme.

Elisa ha aperto le porte di casa e ci ha mostrato l’intera abitazione a partire dall’entrata dalla quale possiamo notare prima di tutto l’immensa luminosità degli ambienti. Subito risalta all’occhio il delicatissimo parquet dai toni chiari in contrasto con il tavolo a specchio. A contornare il tavolo delle elegantissime poltrone nere in pelle.

Subito sulla destra troviamo un area giorno. Il divano in pelle color cuoio è abbinato ad un tavolino basso al centro della stanza. Un arredamento dallo stile sicuramente moderno e minimal, che lascia spazio ad alcuni particolari dettagli. Come ad esempio l’orologio posizionato sul pavimento.

La cucina è una vera chicca. Colori scuri padroneggiano in contrasto invece con l’ambiente che presenta invece colori chiari ed anche in questo caso luminosi.

Più ci addentriamo più amiamo questa casa! Ecco uno dei dettagli che farà impazzire molti. La vasca da bagno ad angolo posizionata in camera da letto è una delle ‘chicce’ che contribuiscono a rendere questa una vera ‘zona comfort’ adibita al pieno relax!

Non manca il dettaglio del bagno con vetrata, situato direttamente in camera da letto. Ma attenzione, perché il pezzo forte arriva adesso!

Ecco la meravigliosa cabina armadio nella quale Elisa Maino trascorre forse la maggior parte del suo tempo a creare i suoi meravigliosi look!

Cosa ne pensate, vi piace?