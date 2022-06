“Non ha funzionato”: dopo 4 anni, la cantante annuncia la rottura col marito

Intervistata dal Corriere della Sera, l’amatissima cantante ha rivelato di essere in rottura col marito: i due si sono sposati nel 2018.

Reduce dalla sua esperienza di tutor a The Band, programma condotto da Carlo Conti su Rai1, l’artista fiorentina di recente ha parlato della sua sfera privata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Nonostante sia sempre stata molto riservata, stavolta ha fatto un’eccezione raccontando cos’è successo nel suo matrimonio nell’ultimo periodo. Avrete certamente capito che stiamo parlando della vulcanica Irene Grandi, che si è aperta al suo pubblico come forse non aveva fatto mai prima d’ora.

Sebbene non abbia ancora parlato di divorzio né di separazione, ha fatto sapere che tra lei e suo marito Lorenzo Doni c’è una rottura. Tutto sarebbe iniziato con lo scoppio della pandemia che, secondo la cantante, avrebbe portato i rapporti deboli a spezzarsi. “Nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito”, ha spiegato.

Irene Grandi annuncia la rottura col marito: le dichiarazioni della cantante

Irene ha poi cercato di fare una propria analisi della situazione di molte coppie della società contemporanea: “E’ il mondo che non mi pare sia più strutturato in modo da permettere alle coppie di durare nel tempo. O hai la fortuna incredibile di trovare l’anima gemella… ma è appunto ‘incredibile’”.

Quando è iniziata la storia tra lei e Doni nel 2015, la Grandi aveva già alle spalle un primo matrimonio con Alessandro Carotti conclusosi nel 2010. Con l’avvocato ed istruttore di golf Lorenzo Doni si è sposata invece nel 2018 ad Oristano.

Entrambe le unioni, a quanto pare, non sono bastate a definire per lei cosa sia l’amore: “È difficile oggi capire cosa sia l’amore. Io non lo so ma continuo a cantarlo perché è l’unico modo in cui riesco ad avvicinarmici davvero”, ha detto.

Non si hanno certezze su quando sia iniziata la crisi, ma ad ogni modo auguriamo il meglio sia ad Irene Grandi che a Lorenzo Doni.