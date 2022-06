Quando inizia Doc 3? C’è anche un colpo di scena incredibile

Tutti si chiedono quando inizia Doc 3? Trepidanti per la nuova stagione, non potete perdervi questo colpo di scena davvero incredibile!

Si è conclusa a Marzo la seconda stagione della fiction più amata e seguita di sempre ed abbiamo già sete di nuovi imperdibili episodi di Doc. Numeri da record per Luca Argentero e l’intero cast della serie che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Ricordate come è finita la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani? Il finale si è rivelato davvero clamoroso!

Ad oggi i palinsesti televisivi non smettono di proporci fiction e programmi pronti a tenerci compagnia in queste serate, ma tutti orma ci chiediamo solamente una cosa. Quando inizia Doc 3? Ebbene, fan della fiction e fan di Luca Argentero, ecco cosa c’è sapere.. Non potete perdervi poi questo colpo di scena incredibile!

Quando inizia Doc 3: il colpo di scena che spiazzerà tutti

Il cast di attori che ha preso parte alle prime due stagioni di Doc-Nelle tue mani ci ha regalato emozioni davvero uniche ed irripetibili. L’ultima stagione andata in onda ha portato sugli schermi il periodo drammatico che tutti abbiamo vissuto in larga scala. Anche all’interno della fiction il Covid ha avuto un grosso impatto. La morte di Lorenzo Lazzarini ci ha lasciati tutti con un po’ di ‘amaro in bocca’. L’evolversi delle storie dei personaggi all’interno della serie ha preso il via proprio da questa tristissima perdita.

Raggiunti da Fanpage, gli sceneggiatori della fiction hanno fornito alcune ‘spiegazioni’ relative ad alcune scene a cui abbiamo assistito nella seconda stagione, ma hanno anche risposto ad alcune domande che hanno aizzato la nostra curiosità! Ma la domanda che tutti si pongono è, quando inizia Doc 3? Ebbene, a questa domanda segue una risposta.

Al momento gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli fanno sapere di essere alle prese con la scrittura della storia che vedrà coinvolti i personaggi nella terza edizione della fiction. Pertanto, si è incerti in merito alla messa in onda. Le riprese inizieranno nel 2023, e non sono sicuri se la nuova stagione debutti proprio nello stesso anno o magari in quello successivo.

Ma non finisce qui perché tra le tante rivelazioni, un colpo di scena incredibile potrebbe lasciare tutti a bocca aperta! E se nella terza stagione ci fosse un ‘rientro’ in scena da parte di uno degli attori protagonisti? Parliamo di Raffaele Esposito nei panni di Marco Sandroni. Ebbene, gli sceneggiatori al riguardo fanno sapere: “Chissà, magari farà un’apparizione a sorpresa prossimamente“.

Ebbene, non ci resta che attendere la nuova stagione di Doc 3 che non vediamo l’ora di vedere sui nostri schermi!