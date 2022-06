Raimondo Todaro: l’indiscrezione riguarda proprio lui, cosa è successo

Raimondo Todaro: l’indiscrezione riguarda proprio il famoso ballerino, cosa è successo.

È stata la grande new entry della passata edizione di Amici. Dopo anni alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ha debuttato nelle vesti di insegnante di ballo nel famoso talent targato Maria De Filippi. Un’esperienza fortunatissima: i telespettatori del programma hanno amato Raimondo in questo ruolo. Ma lo rivedremo anche nella prossima edizione del talent?

Di notizie certe non ce ne sono ancora, ma l’ultima succulenta indiscrezione arriva dal settimanale Vero e riguarda proprio il ballerino catanese e il suo futuro in tv. Scopriamo di cosa si tratta.

L’estate è ormai alle porte e, come sempre, i principali programma televisivi vanno in vacanza, per poi tornare in onda in autunno. È così anche per le trasmissioni di Maria De Filippi, tra le più seguite in assoluto nel nostro Paese. Ma, nonostante la bella stagione, i telespettatori sono già impazienti di scoprire le novità in arrivo a settembre. Ad esempio, chi ritroveremo in cattedra nella scuola di Amici?

Secondo il settimanale Vero, Raimondo Todaro ci sarà! Sarà proprio lui uno degli insegnanti di danza della scuola più famosa della tv, in quella che sarà la ventiduesima edizione del talent show. Stando a questa indiscrezione, quindi, il secondo anno consecutivo per lui nella squadra di Maria De Filippi. Ci sarà il ritorno dei ‘Cucca- Todo’?

Questo è quello che ci auguriamo tutti, ma al momento nulla è ufficiale. Diversi giorni fa, Amedeo Venza ha parlato di un possibile addio ad Amici di Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli: le due insegnanti sarebbero impegnate in altri progetti. Sarà davvero così?

Come già precisato, si tratta di semplici indiscrezioni e bisognerà attendere i prossimi mesi per avere notizie certe sul cast della prossima edizione di Amici. A noi piacerebbe rivedere tutti i prof dell’edizione terminata poche settimane fa, e a voi?