Temptation Island, la notizia rende felici tutti: diventerà papà!

Cicogna in arrivo per l’ex protagonista di Temptation Island: felice accanto all’attuale compagna, sta per diventare papà di un maschietto!

Sono trascorsi già sei anni da quando partecipò a Temptation Island e il suo percorso fu uno dei più intensi all’interno del programma. Era la terza edizione del docu-reality prodotto dalla Fascino e al timone c’era anche allora Filippo Bisciglia. Fra i protagonisti maschili di quell’anno, anche Roberto Ranieri, entrato in coppia con la fidanzata dell’epoca, Valeria Vassallo, palermitana come lui.

Al momento dell’ingresso nel villaggio, i due stavano insieme da ben sette anni ma qualcosa nel loro rapporto evidentemente aveva iniziato a scricchiolare. Durante le settimane passate lontano dalla fidanzata, Roberto infatti si invaghì della tentatrice Melissa Castagnoli.

L’intesa nata con quest’ultima non venne presa affatto bene da Valeria, la quale decise di uscire dal programma da sola mettendo fine alla storia con Ranieri. Questi, dopo l’ultimo falò, aveva tutta l’intenzione di intraprendere una frequentazione con Melissa, che però gli rifilò un “No”. Il giovane decise allora di provare a tornare con la sua ex, ma Valeria non volle saperne e le loro strade continuarono a proseguire separate.

Ora, come altri ex volti del docu-reality di Canale 5 che negli anni hanno vissuto questa splendida gioia, anche Roberto sta per diventare papà: con l’attuale fidanzata stanno aspettando un bambino, ma vediamo cos’è successo da quando lo abbiamo conosciuto a Temptation Island!

Temptation Island, Roberto Ranieri presto papà: avete visto la compagna?

Lasciatosi alle spalle la fine della lunga storia con la Vassallo, Ranieri si fidanzò dopo un anno con un’altra ragazza, Martina La Rocca. Anche questa relazione non ha avuto il lieto fine e per qualche tempo della vita sentimentale del bel palermitano non si è saputo granché.

Quella che vediamo con lui in questa foto però è la sua attuale compagna, Floriana De Maria, e i due starebbero insieme già da un paio d’anni. Lo scorso febbraio lei ha postato sul profilo Instagram foto e video del baby shower e annuncia che il bebè in arrivo è un maschietto e si chiamerà Riccardo. Proprio in queste ore, Roberto ha anche ricondiviso nelle sue storie Instagram una tenerissima foto del pancione di Floriana:

Tantissimi auguri ai futuri genitori!