Una gonna al contrario, ma non solo: il look di Cecilia Rodriguez non passa inosservato

In fatto di moda c’è da dirlo, Cecilia Rodriguez sa assolutamente il fatto suo. Nella sua amatissima galleria social dove conta ormai un numero altissimo di seguaci che lasciano un like di apprezzamento ai suoi imperdibili scatti, non è affatto passato inosservato un particolarissimo look pronto a diventare la prossima tendenza. La gonna al contrario indossata da Cecilia Rodriguez ha di fatti già fatto scalpore, l’avete vista?

I fratelli Rodriguez sono padroni di un brand che hanno lanciato non più di due anni fa e che nel tempo è cresciuto ed è oggi un nome rinomato ed apprezzatissimo. Hinnominate è la prima linea d’abbigliamento lanciata dalle sorelle Rodrigueze di cui fa parte anche l’ex naufrago Jeremias. Ma da buona amante della moda e del buon vestire, la splendida sorellina di Belen è stata raggiunta in precedenza durante la MFW ed ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti col fiato sospeso! Ma a lasciarci a bocca aperta questa volta è l’incredibile look dell’ex gieffina che ha fatto davvero scalpore sui social.

Cecilia Rodriguez ha indossato una particolarissima gonna. Una minigonna Burberry sui toni del nude con bottoni, tasche laterali ed un cinturone al contrario, quindi anziché essere sistemato in vita, si trova sulle cosce. Un dettaglio che rende l’intero look sicuramente molto accattivante. Il prezzo della minigonna? 760 euro, ed appartiene alla collezione primavera/estate di Riccardo Tisci.

Un look davvero pazzesco completato con una incantevole borsa bianca col dettaglio della catenina in oro e dalla trama intrecciata di Bottega Verde. Il prezzo? Pari a circa 3800 euro.