Uomini e Donne, “Ho il cuore a tremila”: arriva lo splendido annuncio della coppia

Uomini e Donne, “Ho il cuore a tremila”: lo splendido annuncio della coppia arriva attraverso i social.

“Oggi 9 giugno 2022, dopo esattamente un anno ce l’abbiamo fatta”. Inizia così il lungo messaggio di una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne, che, attraverso il suo canale social, ha annunciato una meravigliosa novità.

Un sogno che si è realizzato, ma non senza difficoltà. La coppia ha dovuto affrontare mesi di problemi ed imprevisti, ma, fortunatamente, tutto è finito per il meglio. Curiosi di scoprire i dettagli di questa bellissima novità? Vi raccontiamo tutto!

Uomini e Donne, splendido annuncio: “Ce l’abbiamo fatta”, un sogno realizzato per la coppia

“A oggi sembra tutto così surreale, ma non è che è un sogno?”, è la domanda che si è posta l’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E la risposta è no, non si tratta di un sogno. Insieme al suo compagno, l’ex volto di Canale 5 ha realizzato il suo desiderio. Di chi stiamo parlando?

Di Irene Capuano, che ha acquistato una casa con la sua metà Christian Galletta! L’ex corteggiatrice ha annunciato la novità con uno scatto in cui la coppia mostra le chiavi del nuovo appartamento, che ha definito “il nostro piccolo nido”. Una grande gioia per Irene, che non ha nascosto le sofferenze vissute durante gli ultimi mesi: ansia, tristezza e paura ad ogni pratica andata male. Fortunatamente tutto è finiti per il meglio e l’ex di Uomini e Donne non ha potuto non ringraziare il suo Christian, che l’ha sostenuta e supportata in questo percorso. Ringraziamenti anche per le loro famiglie e, ovviamente, per i fan, sempre affezionati.

Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Irene a Uomini e Donne nel 2019, tra le fila della corteggiatrici di Luigi Mastroianni. Quest’ultimo scelse proprio lei, preferendola a Valentina Galli. La loro storia, però, non ha avuto lieto fine, ma entrambi oggi sono felicissimi tra le braccia di altre persone: l’ex tronista sta per diventare papà del suo primo bebè. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ad entrambe le coppie!