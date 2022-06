Uomini e Donne, più uniti che mai dopo sei anni di amore: ricordate questa coppia del Trono Over? Eccoli insieme, intervistati da Witty Tv.

Gli appassionati di Uomini e Donne non possono non ricordarsi di lui. È stato uno dei protagonisti assoluti del trono Over, dove ha conquistato tutti con la sua simpatia. Ebbene, dopo anni è tornato a trovare la redazione, con quella che è la sua compagna da ben sei anni!

Li abbiamo visti insieme in studio, ma, in realtà, i due si sono conosciuti fuori dal programma, motivo per il quale il cavaliere abbandonò la trasmissione. Oggi sono più uniti che mai, felici di viversi la loro storia. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Vi raccontiamo tutto!

Uomini e Donne, la coppia del Trono Over torna nel programma: “Ci vogliamo bene da morire”

“Anche se bisticciamo ogni tanto, l’amore è più forte dei litigi. Ci vogliamo bene, ci sopportiamo a vicenda!”. Così Antonietta parla della storia d’amore con uno degli ex cavalieri del trono Over più amati di sempre. Si tratta di Francesco Turco, che con la sua attuale compagna è tornato a Uomini e Donne per salutare la redazione. E, a Witty Tv, la coppia ha raccontato come prosegue il loro amore.

“Per fortuna ci siamo incontrati”, ha dichiarato il cavaliere, che ha incontrato per caso Antonietta in una sala da ballo. Un incontro speciale, che ha convinto Francesco a lasciare la trasmissione ed iniziare una vita con lei. Non sono mancati momenti difficili: “Ha avuto dei problemi, ha avuto un incidente con la bici. Io gli sono stata vicino notte e giorno, perché l’amore è più grande di tutto”, spiega Antonella. Francesco, a causa di un’emorragia interna, ha perso conoscenza per diversi giorni, ma anche in quei momenti cercava la sua Antonietta.

“Siamo arrivati fino a questo punto e siamo molto contenti”, conclude Francesco, mentre questo è l’augurio di Antonietta: “Auguro a tutti di stare bene e per noi auguro di avere calma e goderci questi altri anni che il Signore ci ha dato, con amore e sincerità”. Viva l’amore e viva Francesco e Antonietta! Li ricordate al trono Over?