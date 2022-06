Aka7even, nuova canzone con una famosa attrice? Su Twitter la star sembra confermare

In arrivo per Aka7even una nuova canzone, stavolta in coppia con un’attrice internazionale: il retweet della star è piuttosto chiaro.

Prosegue il primo tour di Aka7even in giro per l’Italia: il giovane protagonista di Amici20 continua la sua scalata verso l’Olimpo della musica e finora si è esibito già a Milano, Roma e Napoli. Durante i concerti non ha mancato di omaggiare Michele Merlo, altro ex allievo del talent condotto da Maria De Filippi, purtroppo venuto a mancare prematuramente l’anno scorso. Lo ha fatto cantando una cover di un suo brano. Al momento della tragica notizia, Luca Marzano condivise su Instagram un emozionante ricordo legato al collega, segno di quanto Michele apprezzasse la musica di Luca.

Oltre al tour che lo vede impegnate in questo periodo, per l’artista nato a Vico Equense ci sarebbe a breve un’altra importante novità. Si tratta del suo secondo album dal quale negli ultimi mesi sono stati estrapolati già vari singoli.

Inoltre, mancherebbe davvero poco al lancio di un suo nuovo brano, ma stavolta il progetto presenta una sorpresa che lascerà i fan a bocca aperta. La canzone, infatti, sarà cantata da Aka in coppia un’attrice internazionale, amatissima anche qui da noi. E’ stata proprio lei a condividere un tweet del cantante che sembrerebbe confermare il tutto.

Aka7even, chi è l’attrice con cui duetterà nella nuova canzone

L’ex allievo di Amici avrebbe scelto di collaborare con Brenda Asnicar, indimenticabile interprete di Antonella nella serie argentina Il mondo di Patty. Oltre ad essere un’apprezzatissima attrice, la talentuosa trentenne è anche una cantante di successo, perciò un sodalizio con Aka7even potrebbe rivelarsi davvero una mossa vincente per entrambi.

Tra l’altro, come molti ormai sapranno, la Asnicar qualche tempo fa ha deciso di traferirsi in Italia. Novità a cui ha fatto seguito un insistente rumor che l’avrebbe vista tra i possibili concorrenti del GF Vip 7, voce poi smentita da lei stessa.

Tornando ad un’eventuale collaborazione con Aka7even, l’indizio che fa pensare ad una conferma da parte sua riguardo al duetto con l’ex volto di Amici arriva dai social, dove in queste ore l’attrice ha condiviso un tweet di Luca.

Se dovesse essere davvero così, a noi sembra un’idea formidabile! Voi che ne dite?