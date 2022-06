Alessandro Cattelan, la notizia che aspettava da tempo è finalmente arrivata

È finalmente arrivata la notizia che Alessandro Cattelan aspettava da tempo: i suoi fan sono impazziti di gioia, cos’è successo.

Dopo Stefano De Martino, che prossimamente vedremo in tv con uno show del tutto inedito, la Rai sembrerebbe aver puntato su un altro amatissimo volto. Stiamo parlando proprio di Alessandro Cattelan.

È stato uno dei principali protagonisti di X-Factor per diverse edizioni, ma era da tanto tempo che Alessandro Cattelan sentiva l’esigenza di provare nuove emozioni ed avventure. È proprio per questo motivo che, dopo essere arrivato su Rai Uno, è diventato la colonna portante del programma ‘Da Grande’, il programma fatto su misura per lui. La sua simpatia ha conquistato tutti e continua a farlo, ma anche la sua professionalità non è assolutamente passata inosservata. È proprio per questo motivo che, stando a quanto fa sapere Dagospia, sembrerebbe che sia in arrivo una notizia sensazionale. Ci penseremo noi a raccontarvi ogni cosa nel dettaglio, ma quello che non possiamo fare a meno di dirvi è che, senza alcun dubbio, il buon Alessandro aspettava da tempo una cosa del genere.

Alessandro Cattelan, arriva una notizia sensazionale: può finalmente festeggiare

Dopo ‘Da grande’, il primo programma da lui condotto dopo l’addio a Sky, Alessandro Cattelan ha avuto la possibilità di essere la colonna portante, insieme a Mika e Laura Pausini, dell’Eurovision Song Contest. Fate molta attenzione, però: stando a quanto si apprende da Giuseppe Candela di Dagospia, sembrerebbe che sia in arrivo una notizia piuttosto sensazionale per il famoso conduttore e tutti i suoi sostenitori.

Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la Rai stia studiando un programma per Alessandro Cattelan per la seconda serata del primo canale. Ad oggi, non abbiamo moltissime informazioni in merito. Secondo Giuseppe Candela, però, sembrerebbe che il nuovo progetto sia destinato a partire da Settembre prossimo. Pensate, addirittura si legge che il buon Cattelan potrebbe fare compagnia il pubblico di Rai Uno per ben tre serate di seguito. Insomma, un’occasione decisamente irripetibile.

Al momento, come dicevamo, Alessandro Cattelan ancora non si espresso. Se così dovesse essere, ne sareste felici? Noi assolutamente si!