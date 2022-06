Antonello Venditti, la sua ex moglie Simona Izzo rivela perché non si parlano più

L’ex moglie di Antonello Venditti ha spiegato perché non si parlano più: cosa ha dichiarato Simona Izzo? Non immaginereste mai.

Non tutti gli amori sono destinati a durare per sempre. C’è chi sceglie di separarsi a distanza di qualche anno dalla loro unione, come l’ex coppia di Temptation Island, e chi sceglie di dirsi addio dopo qualche anno dalle nozze. È il caso, ad esempio, di Simona Izzo ed Antonello Venditti.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il matrimonio tra Antonello Venditti e la sua ex moglie Simona Izzo sia durato pochissimo. Era esattamente il 1975, infatti, quando la coppia è convolata a nozze, ma era il 1978 quando poi hanno scelto di dirsi addio. Cosa li ha spinti a separarsi così molto presto dopo la nascita del loro primo figlio? Stando a quanto si apprende dalla famosa ed amata regista ed attrice al settimanale ‘Mio’, sembrerebbe che a causare la rottura del loro matrimonio siano stati gli stili di vita. Antonello, per via della sua professione da cantante, era spesso fuori. E Simona, invece, non poteva stare sola per sempre. Ad oggi, però, come sono i loro rapporti? A quanto pare, non idilliaci. Cosa abbiamo appena scoperto.

Cos’è successo tra Antonello Venditti e la sua ex moglie: perché non si parlano più?

Dopo le dichiarazioni di Gabriele Muccino su suo fratello Silvio e il motivo del loro allontanamento, anche Simona Izzo ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Antonello Venditti. I due sono stati legati anni fa ed hanno avuto insieme un figlio, ma ad oggi sembrerebbe che tra i due non ci siano più rapporti. Al settimanale Mio, infatti, l’ex moglie del famoso cantante ha raccontato di non parlare con lui da diversi anni e di non avere affatto intenzione di vederlo. “Non è una decisione che ho preso io e va bene così perché non c’è niente su cui dibattere”, ha detto la Izzo al giornale.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: cos’è successo? A Monica Setta a ‘Generazione Z’, ha detto: “Non gli parlo più da quattro anni, ma lui parla con Ricky. Non si è comportato in una situazione di convivialità. Gli avevo chiesto di esserci e lui non è venuto”.

Ve lo sareste mai aspettati?