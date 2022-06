Beautiful anticipazioni americane: scappa di prigione e fa una scoperta shock, colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera.

Il colpi di scena, a Beautiful, non mancano mai. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Liam e Bill devono fare i conti con un terribile segreto: è stato proprio il giovane Spencer ad investire Vinny, causandone la morte. Finirà in prigione? Staremo a vedere! Ma, nel frattempo, vi parleremo di un altro personaggio che sarà presto incarcerato..

In questo caso, si tratta di qualcuno che andrà in prigione per un motivo più che valido. Ma, si sa, i ‘cattivi’ di Beautiful hanno sempre un asso nella manica. La nemica dei Forrester riuscirà a scappare dal carcere e scoprirà qualcosa di sconvolgente. Se non temete spoiler e volete sapere di cosa stiamo parlando, siete nel posto giusto!

Beautiful anticipazioni americane: Sheila scappa di prigione e scopre che…

In Italia non è ancora tornata ( manca poco), ma nelle puntate americane di Beautiful Sheila Carter è già finita in carcere! Come vi abbiamo raccontato, la donna sparerà al figlio biologico Finn, uccidendolo. O meglio, credendo di averlo ucciso: dopo poco, infatti, si scoprirà che il medico è ancora, miracolosamente vivo, essendo stato curato di nascosto dalla mamma adottiva Li. Cosa accade a Sheila?

Quando Steffy recupera la memoria e racconta tutto quello che è accaduto alla sparatoria, Sheila finisce inevitabilmente in prigione. Ma, ammettiamolo, tutti già sapevamo che la Carter non si sarebbe arresa così! E, infatti, le ultime anticipazioni della soap parlato della sua fuga dal carcere di Sheila, che verrà aiutata da Mike, un suo vecchio complice, che si fingerà una guardia carceraria. Nel frattempo, Steffy è in Europa e non saprà subito dell’accaduto, ma Ridge e Taylor saranno molto preoccupati quando Baker informerà loro dell’evasione di Sheila. E, a proposito di quest’ultima, farà una scoperta shock!

La donna riuscirà a trovare Finn, scoprendo che il ragazzo è ancora vivo! Nella stanza in cui Li lo ha tenuto nascosto scoppierà una lite furiosa tra le due e, proprio durante lo scontro, il medico si sveglierà. Cosa ne sarà di Sheila?

La donna scapperà nuovamente senza lasciare traccia, per paura di essere nuovamente incarcerata. Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità in arrivo nelle prossime puntate!