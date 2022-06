Più di un annuncio: il gesto di Stefano De Martino per Belen lascia tutti senza parole

Molto più che un ‘semplice’ annuncio: il gesto di Stefano De Martino per la sua Belen Rodriguez lascia senza parole, cos’è successo.

Sembrerebbe essere proprio confermato il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino! Seppure i due non si siano fatti ancora vedere insieme sui rispettivi canali social, sembrerebbe ufficiale che i due siano ritornati insieme.

A darne la conferma, dopo le parole di Belen Rodriguez a Le Iene Show, è stato proprio il conduttore napoletano nel corso di una sua intervista a Il corriere della sera. Certo, in quest’occasione Stefano si è lasciato andare ad una rivelazione che, senza alcun dubbio, non ha reso felici i fan della coppia, ma ha comunque sottolineato di essere ritornato insieme alla sua ex moglie. Cos’è successo, però, nel frattempo? Nulla di eclatante, ma qualche giorno fa l’ex ballerino di Amici ha compiuto un gesto davvero inaspettato per la sua Belen, che ha lasciato tutti senza parole. Altro che annuncio e conferma, quello che ha fatto Stefano vale più di altre 1000 parole. Cos’è successo? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino e Belen, altro che annuncio: avete visto il gesto appena fatto per l’argentina?

Tutti attendono una loro foto di coppia sui social, ma al momento Stefano De Martino e Belen Rodriguez tengono ancora un po’ tutti sulle spine. Qualche giorno fa, però, il conduttore napoletano, che tra qualche giorno ritornerà nuovamente in tv, ha compiuto un gesto per sua moglie che non è assolutamente passato inosservato.

Nelle scorse ore, è stato il compleanno di Adelaide, sua sorella, e Stefano – insieme a tantissimi altri ospiti – ha preso party alla festa organizzata dalla giovane. È proprio grazie ad alcune foto trapelate in rete che i fan della coppia De Martino-Rodriguez hanno notato un ‘dettaglio’ pazzesco. Guardate cosa ha condiviso Deianira Marzano sulle sue Instagram Stories qualche ora fa:

Notate nulla di strano? Si, avete visto proprio bene: Stefano sembrerebbe aver indossato nuovamente la fede! Un gesto, da come si può chiaramente comprendere, che vale molto più di un annuncio, soprattutto se si considera che fino a qualche tempo fa – nonostante le voci di un loro ritorno di fiamma – non indossava nulla!