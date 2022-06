Due ex concorrenti del GF Vip 6 insieme in un videoclip musicale: avete visto?

Forse non l’avete ancora notato ma due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono apparsi insieme in un videoclip musicale.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è terminata a marzo con la vittoria di Jessica Selassié che ha trionfato con il 62% dei voti contro Davide Silvestri, posizionatosi al secondo posto.

Il reality è stato prolungato di molto dato che doveva concludersi a dicembre. Visto i risultati e gli ascolti sempre decisamente alti, anche quest’anno, come ricorderemo la precedente edizione, è stata presa la via del prolungamento. I concorrenti già presenti il cui contratto aveva una data di scadenza hanno avuto la possibilità di scegliere se restare e abbandonare il gioco. Dopo l’uscita di Aldo Montano e di Francesca Cipriani sono entrati nuovi concorrenti.

Da qualche mese il reality si è concluso ma ancora oggi se ne parla e gli ex gieffini sono sotto l’occhio dei riflettori. Per molti sono arrivate subito nuove opportunità lavorative.

Ebbene, come vi abbiamo anticipato, due ex gieffini proprio della sesta edizione, sono apparsi insieme in un videoclip musicale di un singolo di un artista che fin dalla sua pubblicazione ha avuto grande ascolto.

Due ex concorrenti del GF Vip 6 insieme in un videoclip musicale: ecco quale

Dopo la fine del Grande Fratello Vip i protagonisti hanno avuto modo di tornare dopo mesi alla realtà e di ristabilire un po’ gli equilibri. Sicuramente dopo un’esperienza del genere, chiusi in una casa, ritornare alla vita di tutti i giorni non è stato così semplice.

Per molti appena dopo l’esperienza nel reality sono subito arrivate nuove proposte, basti pensare a Soleil Sorge che dopo una settimana dalla sua uscita, era a La Pupa e il secchione col ruolo di opinionista ed è poi sbarcata a L’isola dei famosi. Come vi abbiamo anticipato, due ex concorrenti che abbiamo visto proprio in questa edizione sono apparsi insieme in un video musicale: per caso ve ne siete accorti? Ve lo sveliamo noi in caso contrario.

L’artista Yoseba ha pubblicato il videoclip della canzone Fiori e andando a curiosare non abbiamo non potuto notare i due ex gieffini.

Vediamo prima Antonio Medugno, l’ex concorrente entrato a fine gennaio 2022.

In seguito appare anche Nathaly Caldonazzo. Ve ne eravate accorti? Proprio Antonio e l’attrice avevano stretto all’interno della casa una bellissima amicizia.