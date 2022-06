Alfonso è uno dei personaggi principali de Il Segreto: ecco com’è l’attore che l’ha portato in scena nella sua quotidianità.

La chiusura de Il Segreto ha lasciato i telespettatori spiazzati. Dopo 8 anni e ben 12 stagioni nessuno si aspettava che all’improvviso terminasse ma è accaduto. La soap opera ha visto nell’ultima puntata andata in onda in Italia nel maggio del 2021, un vero e proprio colpo di scena.

La distruzione di Puente Viejo causata dalla bombe sparse nel paesino da don Filiberto è stata seguita dalla morte di molti personaggi, tra i primi proprio il sacerdote, Donna Francisca e Raimundo. Abbiamo amato tutti i protagonisti della telenovela, da quelli dalla personalità buona e sincera a quelli più meschini e cattivi.

Alfonso Castaneda è uno di quei personaggi che ti rimane nel cuore. In principio si mostra molto timido, lui è innamorato di Emilia ma a causa della sua timidezza non rivela subito i suoi sentimenti. Quest’ultima si fidanzerà con un uomo imbroglione che la metterà incinta. La locandiera scopre che quest’ultimo non è alla sua altezza e lo caccia via.

Qui entra in gioco Alfonso che la sposerà e le prometterà di crescere il bambino che ha in grembo come fosse il suo, e così nasce Maria. In seguito diventa proprietario della locanda degli Ulloa e nel corso degli anni, le vicende intorno a questi due personaggi diventeranno sempre più complesse, con colpi di scena, inaspettate reazioni e movimenti che molte volte ci hanno letteralmente spiazzato, mostrandoci lati di Emilia e di Alfonso inediti.

Concentriamo la nostra attenzione su Castaneda, sono passati alcuni anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto e che naturalmente abbiamo seguito l’attore nella telenovela, ci chiediamo, com’è oggi?

Alfonso Castaneda ne Il Segreto: ecco com’è oggi l’attore

Alfonso Castaneda è un personaggio de Il segreto che ha conquistato il pubblico sin dalla prima stagione. Lo abbiamo visto dall’inizio fino all’undicesima stagione. Buono e comprensivo, anche lui cade in diversi guai e fa diversi sbagli, molti dei quali sono inaspettati e gli stessi telespettatori ne sono rimasti spiazzati.

L’attore che lo ha interpretato è Fernando Coronado, di origini spagnole, è nato nel 1974 a Madrid. Il ruolo interpretato nella telenovela gli ha dato grande popolarità anche in Italia e negli altri Paesi dove è andata in onda. Ecco perchè il pubblico lo ama molto ed è sempre molto curioso di vederlo.

Eccovi accontentati! Questo è uno scatto social dell’attore, l’avreste riconosciuto? Il cambiamento riguarda l’abbigliamento che nella soap è adattato al personaggio e al tempo e all’ambientazione ma anche l’acconciatura è diversa, per il resto non sarebbe stato difficile riconoscerlo. A voi è piaciuto il suo personaggio?