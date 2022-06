Elodie quasi irriconoscibile: ha cambiato di nuovo look, com’è adesso

Elodie stupisce ancora, in fatto di musica e di look è una vera e propria icona: avete visto com’è adesso? Date un’occhiata: è divina!

Sono trascorsi 14 anni da quando ha varcato la soglia del palcoscenico facendo di fatti il suo esordio davanti le telecamere e sul piccolo schermo nelle vesti di cantante. Ricordate com’era ad X-Factor? La meravigliosa Elodie è oggi una delle cantanti più amate ed apprezzate del panorama artistico italiano. La sua voce è amatissima dal pubblico che da sempre la sostiene e la segue.

Poco più di qualche mese dall’uscita del brano ‘Bagno a Mezzanotte’, l’ex volto di Amici stupisce tutti con un nuovo singolo pronto a stanziarsi nelle classifiche delle hit estive più amate ed ascoltate. ‘Tribale‘, è di fatti il titolo del nuovo singolo di Elodie che solamente pochissime ore fa ha visto la sua uscita. In occasione dell’uscita del nuovo brano, Elodie ha sfoggiato un look davvero incredibile. Dalla bellezza incredibile ed indiscutibile, Elodie si configura sicuramente anche una vera e propria icona di stile. Con i suoi look mai banali conquista tutti. Non potete perdervi questo scatto, ecco com’è adesso Elodie dopo il nuovo cambio look!

Il cambio look di Elodie non è passato inosservato, com’è adesso

Da quando ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo, abbiamo visto Elodie cambiare look davvero infinite volte. C’è da dire che in ogni modo la cantante si sia presentata, non è mai passata inosservata. Anche in questo caso Elodie lascia il segno. C’è da dirlo, Elodie si mostra sempre al Top!

Ma avete visto com’è adesso? In questi giorni vicini all’uscita del singolo ‘Tribale’, la cantante ha sfoggiato un nuovo look in cui protagonista indiscussa è la sua lunga chioma. Il cambio acconciatura di Elodie si è ovviamente fatto notare. Rasta e capelli raccolti in due semi chignon hai lati della testa, l’avete vista in questo scatto? E’ davvero impeccabile:

Bellissima come sempre. E a voi quale look è piaciuto di più di quelli che Elodie ha sfoggiato in questi anni?