Emilio Fede torna in tv e lascia tutti senza parole: non trattiene la commozione

Emilio Fede torna in tv e lascia tutti senza parole: il conduttore non riesce a trattenere la commozione.

Emilio Fede torna in televisione. Il direttore ha ricevuto una proposta molto particolare che neppure lui si aspettava. La sorpresa è stata forte tant’è che quando si è trovato di fronte al fatto quasi compiuto è apparso con uno sguardo perplesso, positivamente.

Il conduttore trovatosi coinvolto in un momento così inaspettato non ci ha pensato due volte e ha accettato. Ma dove lo vedremo e cos’è successo?

Emilio Fede torna in tv: davanti alla proposta non riesce a trattenere la commozione

E’ stato un momento molto particolare e bello da vedere. Lo stesso Emilio Fede è rimasto stupito dalla proposta ma soprattutto per come è avvenuta. Ebbene sì, l’amato conduttore è pronto a tornare in televisione, ma in quale programma lo vedremo?

Innanzitutto, quello che dovete prima sapere, sono i dettagli di questa proposta, perchè come vi abbiamo anticipato, è stata davvero particolare. Tutto è accaduto mentre Fede era ospite del programma Punti di vista. Ad un certo punto il conduttore Kevin Dellino si è avvicinato al direttore e si è inginocchiato, cogliendo a primo impatto di sorpresa l’ospite.

Pochi istanti dopo ha esordito: “Chiedo scusa se sono fuori luogo ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei”, mostrando un contenitore. Dellino ha proseguito: “Ho preparato un pensierino che in realtà è una proposta indecente: direttore Emilio Fede vuole prendere me, Kevin Dellino, come compagno d’avventura per tutte le puntate finchè l’estate non ci separi? Lei ha ancora tanto da dire e da dare”.

Emilio Fede è apparso piacevolmente colpito e ha accettato la proposta: “La vita ha tante sorprese, io arrivato alla mia età ne ho viste tante, ma di affetto e gentilezza come questi non ne ho mai visti”. Le sue parole mostrano chiaramente quanto sia rimasto piacevolmente stupito dall’accaduto e dall’invito tanto che pochi secondi dopo non è riuscito a nascondere la commozione, ha poi concluso commentando: “Ti abbraccio, grazie infinite, se mi inginocchio, lo sono anche io la sera di fronte a Dio. Sai che dico io la sera quando guardo le stelle? Sono sicuro che fra quelle vedo anche mia moglie“. Ricordiamo che sua moglie Diana è morta nel giugno del 2021.