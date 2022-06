Grande choc a La dottoressa Pimple Popper, Shakisaha sconvolge tutti: davvero clamoroso!

Grande choc nello studio de La dottoressa Pimple Popper, la storia di Shakisaha sconvolge davvero tutti: clamoroso, guardate qui.

Mai visto nulla di simile a La dottoressa Pimple Popper! E di casi ‘inediti’ ce ne sono stati nelle diverse edizioni del programma – proprio come Stacie e Tracie – ma mai nessuno si era presentato nello studio di Sandra Lee con il problema di cui soffriva Shakisaha.

Stando a quanto si apprende dal racconto di Shakisaha fatto alle telecamere del programma, sembrerebbe che la giovane donna abbia iniziato a soffrire del problema che l’ha spinta a chiedere aiuto circa 1 anno prima del suo incontro con la dottoressa. In particolare, la paziente ha raccontato di aver i due lobi delle orecchie completamente staccati tra loro. Come ha fatto? La risposta è semplicissima: con i dilatatori! C’è stato un anno, infatti, in cui Shakisaha è riuscita a dilatare le sue orecchie di circa 7,5 cm, provocando un’ulcera all’orecchio sinistro e determinandone il suo collasso. Chi è causa del suo male pianga se stesso, starete pensando, ma non è per nulla così! Scopriamo insieme perché.

La storia di Shakisaha a La dottoressa Pimple Popper: grande choc, cos’è successo

Dopo aver raccontato la sua storia e cosa l’ha spinta a chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper, Shakisaha si è sciolta in una valle di lacrime. Sia chiaro: la giovane donna si è disperata non tanto per l’imbarazzo e il disagio che i due lembi di pelle staccati le provocavano, ma per il fatto che non poteva esprimere pienamente se stessa. Insomma, una sofferenza completamente diversa da quella di Shoshana. Durante la sua presentazione, infatti, Shakisaha ha raccontato di aver trascorso l’intera vita a farsi accettare dagli altri ed adesso che ha iniziato ad amarsi per quella che è, non vuole affatto rinunciarci.

Cos’è successo, però, quando la dottoressa l’ha vista? Beh, innanzitutto ha sostenuto che l’orecchio si è ridotto in quel mondo non per un’ulcera, bensì per la pelle che è andata in necrosi. Tuttavia, ha acconsentito a ricostruire l’orecchio della sua paziente, ricucendo i due lembi che si erano staccati.

Il risultato è straordinario. Ci auguriamo, però, che Shakisaha abbia imparato a dosarsi!