Ha degli effetti immediati sul corpo: questo metodo è il più amato tra i vip

E’ un metodo amato dai vip e non parliamo come al solito di un prodotto o un programma dimagrante ma ha degli effetti incredibili sul corpo, di cosa parliamo? Lo scopriamo subito!

Sebbene in questi anni sia stata data particolare importanza alla cura del proprio aspetto esteriore, tanto da prendere ad esempio modelli anche fin troppo stereotipati di bellezza talvolta difficili da raggiungere, oggi l’attenzione sulla nostra persona si sofferma anche su altro.

Siamo tutti impazziti quando abbiamo visto la magnifica trasformazione di Adele e ci siamo chiesti quale dieta avesse seguito per essere così in splendida forma. Ebbene, fino ad ora abbiamo preso ad esempio modelli di bellezza esteriore ed abbiamo fatto di essi un obiettivo personale da raggiungere. I vip da questo punto di vista ne sanno certamente qualcosa. Sono di fatti i primi a contare sul loro aspetto ed a fare di tutto pur di non ‘invecchiare’ davanti la telecamera. Ad oggi però, l’attenzione non è più data solo al chilo in più o qualche ruga d’espressione presente sul proprio volto. Ad avere acquisito maggiore rinomanza in questi ultimi tempi, è la cosiddetta salute mentale.

Parliamo di tutte quelle situazioni in cui ci sentiamo in particolare sopraffatti da quelle emozioni e sensazioni negative. ‘Demonizzata’ forse da molti, in questi ultimi tempi si può dire che il concetto di ‘salute mentale’ abbia invece una valenza davvero enorme. Prendersi cura di se stessi è un mantra vero e proprio, e questo non deve appartenere solo al mondo dell’apparire ma soprattutto a quello dell’essere.

Sono a questo proposito, sempre di più i vip che si affidano a delle tecniche e pratiche rilassanti al fine di ‘star meglio con se stess’. E’ questo di fatti il metodo più amato tra i vip che produce effetti benefici sul proprio corpo.

E’ il metodo più amato tra i vip ed ha benefici incredibili

Negli ultimi tempi si è dato sempre più spazio a pratiche e tecniche di rilassamento. Fra queste c’è in particolare un metodo molto amato tra i vip, in particolare Kendall Jenner che sta riscuotendo un enorme successo e che ha incredibili benefici sul corpo e sulla mente. Avete mai sentito parlare delle ‘campane tibetane’?

Dette anche ‘sound bowls’, sono molto simili a dei contenitori e producono un suono se sfiorati da un percussore. Sono utilizzate in una tecnica che consente di aprirsi alla meditazione interiore che consente di ottenere benefici utilissimi sulla propria persona. Il suono prodotto, genera una vibrazione che nel momento della pratica meditativa consente di di concentrarsi sul proprio corpo e sul proprio respiro, il cosiddetto ‘qui ed ora’.

Kendall sembra essere una vera appassionata di questa tecnica che è ormai diventata una vera e propria pratica abitudinaria. E voi cosa ne pensate? Conoscevate questo metodo di rilassamento?