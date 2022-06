Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano svela un retroscena shock sulla sua vita privata

Jasmine Carrisi lascia tutti di stucco: la splendida figlio dell’amatissimo cantante Al Bano svela un retroscena shock sulla sua vita privata

Conosciamo bene Jasmine Carrisi. La figlia dell’amatissimo volto noto nel panorama musicale italiano, che ha di fatti fatto la storia della musica italiana.

La figlia di Al Bano ha proprio come il papà delle doti canore davvero incantevoli. Al fianco del suo papà abbiamo visto poi la bella e dolce Jasmine nella giuria di The Voice Senior, un duo davvero spettacolare, li ricordate?

Oggi però Jasmine Carrisi sembrerebbe essere sotto le luci dei riflettori per un retroscena pazzesco svelato proprio sulla sua vita sentimentale. In queste ultime ore la figlia dell’artista italiano, è diventata più che mai virale sulla piattaforma social Tik Tok dove ha raccontato un retroscena che ha a che fare con la sua vita privata.

Jasmine Carrisi, il retroscena sulla sua vita privata

In queste ore il web impazza incuriosito per sapere se le parole di Jasmine siano la verità oppure solo un gesto intento a seguire un trend ormai virale e famoso su Tik Tok. Sulla piattaforma social infatti, Jasmine Carrisi ha raccontato seguendo un particolare trend.

A quel punto, la bellissima cantante ha svelato un retroscena shock sulla sua vita privata che riguarda il suo ex fidanzato. Attraverso il trend famosissimo su Instagram ‘balla se..’, Jasmine ha fatto sapere di aver avuto una storia con un ragazzo che ha poi fatto coming out, Pierangelo Greco. Tra l’altro anche lui tiktoker famosissimo. Pierangelo fece coming out sui social con un video insieme alla sua nonna. I follower di entrambi si sono poi chiesti se effettivamente i due abbiano o meno avuto una storia.

A confermare il tutto è stato lo stesso Pierangelo che ha raccontato che nel 2015, quando Jasmine era in primo superiore e lui al secondo superiore i due hanno avuto una storia di due mesi.