Il look di Elisabetta Canalis non passa inosservato: il prezzo delle scarpe è da capogiro.

Elisabetta Canalis da alcuni anni vive a Los Angeles insieme a suo marito Brian Perri e a sua figlia, Skyler Eva nata nel 2015. La showgirl non ha mai dimenticato le sue origini e spesso fa ritorno in Italia. Ci sono diversi motivi che la riportano nel suo paese, naturalmente uno di questi è trascorrere del tempo con la sua famiglia ma anche per importanti progetti lavorativi.

Infatti la bella conduttrice ha sempre mantenuto forti i legami professionali con l’Italia e per questo spesso torna. Negli ultimi giorni vi ha fatto ritorno mostrando tutto sui social. Elisabetta si è subito data da fare dato che gli impegni sono molti. In una serie di immagini pubblicate sui social la vediamo impegnata in uno shooting ma possiamo anche notare la leggerezza del momento infatti in diverse foto ride e scherza insieme ai collaboratori.

In questi giorni, sempre dalle immagini, notiamo che è a Milano ed è impegnata con alcuni appuntamenti del Fuorisalone. Per un’occasione in particolare la showgirl ha sfoggiato un look bellissimo, total black e dei sandali il cui prezzo non è proprio accessibile a tutti.

Elisabetta Canalis, look pazzesco per il Fuorisalone 2022: il prezzo delle scarpe è da capogiro

Negli ultimi giorni Elisabetta Canalis è alle prese con vari appuntamenti del Fuorisalone 2022 a Milano. All’esposizione Objet Nomades di Louis Vuitton a Palazzo Taverna, in via Bagutta, ci è andata anche la showgirl dato che è una grande appassionata di design, moda e viaggi.

Per l’occasione, sappiamo cosa ha indossato dato che ha documentato tutto sui social. Elisabetta ha sfoggiato un look total black con un abito nero non stretto con una piegatura a riccio sulla gonna, con un collo più alto e a mezze maniche. Il vestito cattura l’attenzione ma anche le scarpe indossate non passano inosservate. Ha indossato dei sandali di Louis Vuitton: eccoli!

Alti, con cinturino e super eleganti adatti all’abito scelto: ma sapete quanto costano? Sul sito ufficiale del brand il prezzo è di 890 euro. Un prezzo non proprio accessibile a tutti. Il look sfoggiato da Elisabetta Canalis per l’evento del Fuorisalone di Milano è magnifico, proprio come tutti gli altri, non trovate?